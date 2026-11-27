Her çocuk gibi ben de bilgisayar oyunlarına merak sardım ama bir türlü beceremedim. Atari salonlarında Hagar oynamışlığım var. Lakin birkaç jetonda pes ediyordum. Lisedeyken internet kafelerde Need for Speed’le tanıştım. İlk versiyonuydu. Bağımlısı olmadım fakat Amerika şehirlerinde araba sürerken zihnimde, yıllar sonra hayatımıza girecek navigasyon teknolojisi belirmişti. “Bunu yaptılarsa sokak sokak dolaştırırlar bizi” diyordum sürekli.

En istikrarlı oyunum FIFA 99 oldu. O da frikikten gol atacak kadar. Klavyedeki A, S, D ve W tuşları parmağıma yapışacakken FIFA 2000 çıktı. Oyun gerçekliğin ötesine geçmeye başladı. Ardından 2022 geldi ve uzaylılar sahaya girip futbolcuları kaçırmaya başlayınca sanal futboldan koptum.

İki binlerin başlarında ise askerdeyken yazıcı arkadaşlar Age of Empires oynuyordu, CD’si elden ele dolaşıyordu. Bir iki denedim, ilerleyemedim. Sabırsızlığım, aslında DEHB’liliğim beni oyun bağımlısı olmaktan kurtardı sanırım.

Reklam Reklam

Haliyle bir oyunun yeni versiyonu, eklentisi, yeni karakteri beni hiç ilgilendirmedi. İtiraf edeyim, GTA’yı, insanların hayatın olağan işleyişinden vazgeçmeyi göze alacak kadar ona müptela olmalarının meşrulaştırıldığını görünce tanıdım. Öyle ya, 19 Kasım’da çıkan GTA VI için Amerika’da 1,5 milyon kişinin işe gitmeyeceği söylendi. Bu insanlar o günlerde işe gitmemeyi kendilerinde hak gördü. Dikkatinizi çekerim, bu oyun birçok ülkede kurulu düzeni, hayatın olağan akışını bir anda durdurdu.

Hiç şaşırmadım ama tereddütlerim arttı.

Çünkü ekranlar üzerinden kurulan bu devasa sahnede kimse kimseyi zorlamıyor. Herkes kendi parasını ödeyerek oyunu satın alıyor. Uykusundan, mesaisinden vazgeçenler, eşinden, dostundan kopanlar… Hepsi bir tercih. Amerikalı medya eleştirmeni Neil Postman’ın meşhur karşılaştırması üzerinden gidersek; George Orwell’e göre bizi nefret ettiğimiz şey mahvedecekti. Aldous Huxley de “sevdiğimiz şeyi” işaret etmişti. GTA, Huxley’in öngörüsünün yaşandığı anlardan biri olsa gerek.

Bir asır önce ise Walter Lippmann rızanın “imal edilebileceğini” yazmıştı. İletişim teknolojileri bu imalathaneyi sürekli büyüttü: Gazeteden televizyona, televizyondan bilgisayar ve cep telefonlarına, oradan da algoritmaya uzandı. GTA ara duraklardan biri. Fakat bir eşik. Çünkü insanlar artık kendi rızalarını, kendi elleriyle para sayarak “satın” alıyor.

Reklam Reklam

Üstelik bu oyunun toplumları dönüştürme laboratuvarına dönüştüğü apaçık ortada. Bakın ortada ilginç ve önemli veriler var: 2016’da araştırmacılar GTA V’ten 25 bin kareyi yapay zekâya yükleyerek ona şehirleri sokaklarına kadar öğretti. 2019’da Çinli yazılımcılar oyuna dört “güvenlik kamerası” açısı yerleştirdi ve bu sayede kalabalıkları sayan algoritmaları geliştirmek için 7,6 milyon sanal insan üretti. 2021’de Avrupalı mühendisler oyunun içinden 40 milyon sanal yayanın kaydını derledi. Neden mi? Gerçek insanları rızası olmadan kayıt altına almanın hukuki engellerini GTA ile aştılar.

Need for Speed oynarken zihnimde dönen cümle aklıma geliyor: Yapmışlar. Hem de bizi izleyecek makineleri sokak sokak dolaştırarak.

Biraz araştırdım, videolar izledim. GTA’nın rol yapma sunucularında oyuncular polis, avukat, hâkim olabiliyormuş. Atamalar yapıp, sanal mahkemeler de kurabiliyorlarmış.

Reklam Reklam

Tam burada birçok eleştirmeni asıl düşündüren meseleye dikkat çekmek gerek: Oyun, ahlaki kuralları ve beşeri hukuku devre dışı bırakmaya neden olur mu?

Bu kritik soruya GTA’dan yanıt verelim. Yeni versiyonunda işlenen bir suç ancak tanık varsa ya da kamera kaydederse bildirilebiliyor. Yani GTA’da suç, görülmediği sürece suç kabul edilmiyor.

GTA ülkesinde saatler geçirenlerin gerçek hayata döndüklerinde bu kuralı ekrandan dışarı taşımayacaklarını kimse garanti edemez. Çevrim içi oyun odalarındaki talimatlarla suça sürüklenen çocuklar birçok ülkenin gündeminde.

Reklam Reklam

2009’da James Cameron’ın izlenme rekorları kıran filmi ‘Avatar’ vizyona girdiğinde CNN, salondan çıkan bazı izleyicilerin derin bir hüzne kapıldığını haber yapmıştı. Bir hayran forumunda da “Pandora’nın (filmdeki hayali dünya) gerçek olmamasıyla nasıl başa çıkılır” diye açılan başlığa binden fazla mesaj yazılmıştı.

İzleyenler hatırlayacaktır; filmin sonunda baş karakter Jake Sully, insan bedenini bırakıp avatarında, yani sanal karakterinde kalmayı seçer. Oyuncuların sanal bedenlerine de “avatar” deniyor. Bu bir tesadüf değil.

GTA’laşmak bir eşikmiş. Kimimiz oynayarak, kimimiz oynayanları izleyerek o eşiği aşıyoruz sanırım. O hâlde oyun deyip geçemeyiz.

Oyun belki de yeni başlıyor…