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Başında beklediğin süt bir türlü kaynamaz da ocakta unuttuğun süt kaşla göz arasında taşar.

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Kira ödeme günü çabucak gelir de maaş gününün gelmesi uzar da uzar.

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Tuttuğun takımın penaltısı verilmez, attığı gol geçerli sayılmaz da aynı durum senin takımın başına gelince inadına penaltı noktası gösterilir, haksız yere gol düdüğü çalınır.

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Arabanı yahut bir mülkünü satmaya niyetlensen, taliplerle görüşmelerde bunaldıkça bunalırsın, kusurları öne çıkarıldığı ve değeri düşürüldüğü için fazlasıyla daralırsın da aynı evsaftaki bir araba veya mülkü almaya çalışırken tam tersine zorlanırsın.

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Seçim kazansın, iktidar olsun diye beklediğin, koşa koşa oy verdiğin parti yerinde sayar hattâ geriye düşer de sevmediklerin her seçimden zaferle çıkar.

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Her seferinde düşünürsün, bu nasıl iştir?

Kafan karışır.

GİTTİM KÖLESİ OLAM, BİR PULA SATTI BENİ

Sevdiğine yakın olmak için gidip kölesi olmayı seçen âşık, sevdiği tarafından bir pula satılınca da sitem etmez, etmemelidir.

İrade kölenin değil ki. “Kölesiyim ister atar ister satar” diyen, başına gelene razı olur.

Fakat böyle söylüyorsa, sattı beni diye şikâyet ediyorsa, hedef şaşmış, maksat hasıl olamamıştır. Yakın olmak isterken yine uzak düşmüştür.

MUTLULUKTAN HABER

Gülden Karaböcek’in 1978 tarihli meşhur şarkısı Dilek taşı’nın bestesi sanatçının kendine, sözleri ise Ali Tekintüre ve Mesut Poyraz’a ait.

Genç bir kadın solist, şarkının sözlerini biraz değiştirerek söyledi geçenlerde.

“Efkârım birikti sığmaz içime/ Bin sitem etsem de azdır kadere/ Gülmeyi unutan yaşlı gözlere/ Mutluluktan haber ver dilek taşı” şeklinde olması gerekirken, hanım kızımız araya bir kelime ekledi ve “Mutluluktan bir haber ver dilek taşı” diye okudu.

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Anlam değişmiyor ama hece vezni güme gidiyor.

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İki söz yazarı bir araya gelmiş ve o şarkının sözlerini 11’li heceyle yazmış, bir diğeri bestelemiş, seslendirmiş. Yaklaşık 50 yıl boyunca başkaları tarafından da çalınmış, söylenmiş.

Bunca yıl sonra karşımıza çıkan genç kadın şarkının sözlerini bozmuş.

Arkadaş meclisinde biri öyle söylese idare edilebilir de işi şarkı söylemek olan birinin hem de devlet kanalında böyle bir yanlışlığa düşmesi hiç hoş bir durum değil.

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Şarkının sözlerini sanal âlemde yayınlayanların yazdıkları ise tam anlamıyla fecaat. Ne gibi hatalar yaptıklarını yazmak gerekse sayfalar tutar.

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Her bir yanlışlık, anlamı bambaşka yerlere çekiyor.

Aslına sadık kalmak çok mu zor?

Hiç değil. Biraz dikkat, biraz saygı yeter.

Pek çok eserde böyle savrukluklara rastlamak mümkün.

Dikkat etmeyince, saygı göstermeyince; titizlikten uzak, savrukça davranınca, eserin ağzı yüzü bir yerlere gidiyor.

“Ben böyle biliyorum, ben böyle uygun görüyorum, bu şekilde olması daha iyi” gibi yaklaşımlar, yalnızca bir şarkıyı bozmakla kalmıyor.

Bu şekilde sakat bir yaklaşım, hayatın her yanını etkiler. O mantıkla gitmek, alışkanlık hâline gelir ve disiplinsizlik hayat tarzına dönüşür.

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Bu işi daha ileri götürenler var. Misal bir Neşet Ertaş eserini, Neşet Ertaş’tan daha iyi bilenleri (!) görüyoruz.

Âşık Veysel, Âşık Mahzuni eserleri için de geçerli. Nasıl oluyorsa, sözlerini değiştiriyor, ekleme çıkarma yapabiliyorlar.

Sebebini ararken sadece toyluğa bağlamak yetmez.

Had nedir?

Bu soru, bazı durumlarda cevapsız kalıyor, havada asılı vaziyette bekliyor.