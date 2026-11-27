Yakın zamanda düzenlediğimiz “Osmanlı’dan Günümüze Hâlidîlik” sempozyumundaki tebliğler ve konuşmalar sayesinde Hâlidîlik’le alakalı çok mühim bilgiler edinme fırsatı buldum. Ayrıca bazı bilgilerimin yanlış veya eksik olduğunu fark edip onları güncelleme için yeni okumalar yapma ihtiyacı hissettim. Bunların başında “Bektâşî tekkelerinin Hâlidî tekkelerine dönüştürüldüğü yanılgısı” geliyor. Zira pek çok kişi gibi bendeniz de 1826’da Bektâşîliğin yasaklanmasından sonra Bektâşî tekkelerinin önemli bir kısmının Hâlidîlere verildiğini zannediyordum. Hatta iki hafta önceki yazımda da bu şekilde bir ifade kullanmıştım.

Efkâr-i umumiyyede bu minvalde yaygın bir kanaat var; ayrıca bazı çalışmalar da maalesef bu şekilde bilgi veriyor. Bu yanlış bilgiyi belki de en yaygınlaştıran metinlerden birisi olarak DİA’daki “Hâlidiyye” maddesinde geçen şu ifadeyi örnek verebiliriz: “1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılıp Bektaşî tekkelerinin kapatılmasının ardından bu tekkelerin şeriata bağlılıklarıyla tanınan Hâlidîler’e verilmesi bir devlet politikası haline geldiğinden Hâlidîler kısa bir müddet sonra daha güçlü bir şekilde İstanbul’a döndüler.”

Sempozyumun son oturumunda bir hocamız yaygın olarak bilinenin aksine Bektâşî tekkelerinden çok azının Hâlidîlere verildiğini, bir hocamız da rakam vererek on Bektâşî tekkesinden yalnızca birinin Hâlidîlere verildiğini söyledi. Bu bilgi, benim için çok kıymetliydi. Sempozyumdan sonra konuyla alakalı bazı doktora tezlerini ve makaleleri okudum. Öncelikle şunu belirteyim ki Bektâşî tekkelerinin akıbeti hakkında yapılan araştırmalarda çelişkili ve net olmayan bilgilerin yer aldığı göze çarpmaktadır. Mesela bir çalışmada “Bektaşi tekkeleri yıkılmadı ve tamamı Nakşibendi Müceddidi şeyhlere devredildi.” denilmiştir. (Bk. Butrus Abu Manneh, “1826’da Nakşibendi-Müceddidî ve Bektaşi Tarikatları”, s. 125) Bu bilginin doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Zira pek çok araştırma, o dönemdeki Bektâşî tekkelerinin çoğunun yıktırıldığından bahsetmektedir. (Bk. Fahri Maden, “Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşiliğin Yasaklı Yılları”, s. 109-143; Hür Mahmut Yücer, “Osmanlı Toplumunda Tasavvuf 19. Yüzyıl” s. 499-511). Bir çalışmada, Bektâşîliğin yasaklandığı 1826’da İstanbul’da on dört Bektâşî tekkesinden mevcut olduğundan bahsedilmiş, bunlardan dokuzunun yıkıldığı söylenmiş, ancak bu dokuz tekkenin hangileri olduğu hakkında ve kalan beş tekkenin akıbeti hakkında bilgi verilmemiştir (Bk. Yücer, s. 498). 2025’te tamamlanan bir doktora tezinde de şöyle denilmiştir: “On Bektaşî tekkesinden sadece biri Halidî koluna diğerleri Müceddidî koluna devredilmişti.” (Zeynep Erçetin Yavuz, “İstanbul’da Halidîlik (1811-1876)”, s. 50). Ancak Halidî koluna devredilen tekkenin hangisi olduğu hakkında bilgi verilmemiştir. Hâlidîlere devredildiği söylenen tekke, Abdulaziz’in annesi Pertevniyal Vâlide Sultan tarafından bir Bektaşi tekkesi olarak inşa ettirilen ama 1886’da Hâlidîlere geçen Edirnekapı’daki Emin Baba Tekkesi olsa gerektir. Ancak bu tekkenin Hâlidîlere geçmesi 1826’dan çok sonradır. Bu tezde İstanbul’da on Bektâşî tekkesinin varlığından söz edilmektedir. Oysa ki Yücer’in çalışmasında o dönemde on değil on dört Bektâşî tekkesinden söz edilmektedir. Bazı çalışmalarda da Karacaahmet, Müsliman Dede ve Kıncı Baba gibi Bektâşî tekkelerinin kapatılmadan faaliyetine devam ettiği bilgisi yer almaktadır. (Bk. Gülay Yılmaz, “Bektaşilik ve İstanbul’daki Bektaşi Tekkeleri Üzerine Bir İnceleme”, s. 119-126). Umarız bu konudaki muğlaklıkları giderecek yeni çalışmalar yapılır. Bu okumalardan çıkardığım sonuç şudur: 1826’da mevcut Bektâşî tekkelerinden son altmış sene içinde yapılmış olanların çoğu yıkılmış, eski tekkelerin biri (Yarımca Tekkesi) Kâdirîlere, diğerlerinin tamamı ise Nakşî-Müceddidîlere verilmiştir. O süreçte Hâlidîlere devredilen bir tekkeye dair herhangi bir bilgiye rastlayamadım. Emin Baba Tekkesi’nin Hâlidîlere geçmesi ise Bektâşîliğin yasaklanmasından 60 sene sonraki bir meseledir.

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O zaman şu soruyu soralım: “Neden yıkılmayan Bektâşî tekkeleri diğer tarikatlara veya Hâlidîlere değil de yerleşik Nakşî-Müceddidîlere devredildi?”

“Neden diğer tarikatlar değil de Nakşî-Müceddidîlere devredildi?” sorusu şöyle cevaplanabilir: Nakşî-Müceddidîler şeriata bağlılık konusunda en sıkı olan tarikattır. Ayrıca Bektâşîliğin Şia ve Alevîlik ile yakınlığı malumdur. Tarikatlar içinde Şia’ya karşı en sert mücadeleyi veren Nakşî-Müceddidîlerdir. Önemli bir husus da şudur: Nakşibendîlik, silsilesini Hz. Ali’ye değil de Hz. Ebubekir’e bağlayan tek tarikattır. Şia ve Alevîliğe yakın duran ve şeriata bağlılık konusunda en gevşek tarikat olan Bektâşîliğin yerine tam zıddı bir tarikatın ikame edilmesi, Bektâşîliği niçin yasakladığını ideolojik açıdan meşru gösterebilmesi ve tebeasına açıklayabilmesi için devlet açısından elverişli bir tercihtir.

“Neden Bektâşî tekkeleri Hâlidîlere değil de Nakşî-Müceddidîlere devredildi?” sorusu şöyle cevaplanabilir: Hâlidîlik, İstanbul’a 1811’den sonra girmiştir. 1826’da İstanbul’da bir Hâlidî tekkesi mevcut değildir. Hâlidî şeyhler, o yıllarda çeşitli medrese ve tekkelerde misafir olarak konaklamıştır. II. Mahmud’un, yeniçeriliği kaldırıp Bektâşîliği yasakladığı bir dönemde hiç tanımadığı Hâlidîler yerine uzun zamandır bilinen, İstanbul’da elli civarında tekkesi olan ve Bektâşîliğin yasaklanması sürecinde kendisine yardımcı olan Nakşî-Müceddidîleri seçmiş olması gayet anlaşılabilir bir durumdur.

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Dolayısıyla en önemli sebebin, bilinirlik ve güven olduğu söylenebilir. Yoksa Nakşî-Müceddidiyye’nin bir kolu olan Halidîliğin, seyr u sülükte rabıtayı daha merkezî bir konumda değerlendirmesi dışında Müceddidîlik’ten önemli bir farkı yoktur. O dönemde İstanbul’a yeni gelen Hâlidîler ile diğer yerleşik Müceddidîlerin aralarında ciddi sorunlar olduğuna dair bilgi de yoktur. Hâlidiyye kolu İstanbul’a ilk geldiği zaman Hâlidî halifelerinin bazıları Nakşibendiye’nin diğer kollarına ait tekkelerde misafir edilip irşad faaliyetlerinde bulundukları (Erçetin, 179) dikkate alındığında diğer Nakşî kollarla aralarında önemli bir sorunun olmadığı anlaşılır.

II. Mahmud, kapatılan Bektâşî tekkelerini Hâlidîlere vermek bir yana Bektâşîliğin yasaklanmasından iki yıl sonra Hâlidîleri İstanbul’dan sürmüştür. 6 Nisan 1828’de bir ramazan gecesinde II. Mahmud, İstanbul’daki Hâlidîleri bir kayığa bindirip Kartal’a oradan da Sivas’a sürmüştür (Yücer, 689). Bu sürgünün temel sebebi büyük ihtimalle şudur: Uzun uğraşlardan sonra yeniçeriliği kaldıran ve buna bağlı olarak Bektâşîliği yasaklayan II. Mahmud, devletin merkezî otoritesini sağlamlaştırmaya çalışıyordu. Bu süreçte Suriye ve Irak taraflarından gelip kısa bir süre içinde şeyhülislamların, pek çok devlet ricalinin ve medrese ulemasının intisap ettiği ve henüz iç yüzünü tam bilemediği bir tarikatın ani yükselişi padişahı endişelendirmiş olmalıdır. Ayrıca şer’î kurallara riayeti çok önemseyen ve pek çok ulemanın da intisap ettiği bu tarikatın, yapacağı ıslahat ve yeniliklere karşı bir direnç merkezi olmasından da çekinmiş olabilir. Bu süreçte, Mevlevîlerle yakın irtibatlı ve etkili bir devlet adamı olan; bilahare tartışmalı icraatları sebebiyle devlet tarafından önce sürülen sonra da öldürülen Hâlet Efendi de Hâlidîler hakkında padişahı olumsuz etkileyip tahrik etmiştir. Öyle anlaşılıyor ki Hâlet Efendi ve irtibatlı olduğu bazı Mevlevîler Hâlidîliğin bu yükselişinden rahatsız olmuştur.

Netice olarak şunu söyleyebiliriz: 1826’da Bektâşîliğin yasaklanmasından sonra yeni olan Bektâşî tekkeleri yıktırılmış, eski tekkelerin biri Kâdirîlere diğerleri İstanbul’da yerleşik Nakşî-Müceddidîlere verilmiştir. O süreçte, bu tekkelerden hiçbirisi Hâlidîlere verilmemiştir. Hâlidîler, o yıllarda İstanbul’da henüz müstakil bir tekke açmamışlardır. O dönemde devletin Hâlidîlere tekke açması bir yana dursun, devlet onların İstanbul’da faaliyet göstermelerine bile razı olmamıştır. 1826’dan iki yıl sonra II. Mahmud, Hâlidîlerin hızla yayılmasından şüphelenmiş ve tamamını bir ramazan gecesinde İstanbul’dan sürmüştür. Ancak şunu da hemen not edelim ki Sultan Abdülmecid zamanında devletin Hâlidîlere ve Bektâşîlere bakışı değişmiş, İstanbul ve Anadolu’da çeşitli Hâlidî tekkeleri açıldığı gibi Bektâşîler de Nakşî tekkelerinde kendi ayinlerini icra edebilmişlerdir.

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Şu hâlde günümüzdeki bazı Hâlidîlerin “Osmanlı, Bektâşî tekkelerini kapatıp tamamını bize verdi.” şeklindeki sözleri de Bektâşîlerin “Devlet, bizim tekkelerimizi gasp edip Hâlidîlere verdi.” sözleri de tarihî gerçeklere uygun değildir.