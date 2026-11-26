Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Albayrak Medya iş birliğinde düzenlenen zirve, Bakan Alparslan Bayraktar ve sektörün öncü isimlerini İstanbul'da buluşturdu.

Türkiye'nin enerji politikalarını ve uzun vadeli hedeflerini masaya yatıran zirvede; arz güvenliği, kaynak çeşitliliği, yerli ve yenilenebilir üretim ile enerji verimliliği başlıkları tüm hatlarıyla ele alınacak. Enerji sektörünün gündeminin derinlemesine inceleneceği etkinlik; Emlak Katılım Bankası, Halk Bank, Turkcell, Türk Telekom, VakıfBank ve Ziraat Bankası sponsorluğunda stratejik bir buluşma noktası olma özelliği taşıyor.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı:

"Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesine hoş geldiniz. Albayrak Medya olarak bugün düzenlediğimiz 11. zirvemizin konusu enerji. Rusya-Ukrayna Savaşı'yla başlayan ve ABD-İsrail-İran Savaşı'yla zirveye çıkan enerji krizi, ülkemizin ve dünyanın ana gündemi olmaya devam etmektedir.

Türkiye enerjide dışa bağımlı olmasına rağmen son çeyrek asırdır her alanda olduğu gibi enerjide de tam bağımsızlık yolunda emin adımlarla çalışmalarını sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan Enerji 2040 vizyonu, ülkemizin bu konudaki kararlılığının göstergesidir.

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Dünyada enerji dengelerinin hızla değiştiği bir dönemde Türkiye kaynaklarını çeşitlendiren, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini büyüten, nükleer enerji alanında yeni bir döneme hazırlanan, Madenlerini stratejik bir bakış açısıyla kapsamlı bir şekilde değerlendiren, bir ülke. Biz de medya olarak yapılanları kayıt altına almak, geleceğe ilişkin fikirlerin konuşulacağı zeminler oluşturmak istiyoruz. Ülkemizin attığı adımları geleceğe ilişkin hedeflerini kamuoyuyla buluşturmayı ve bu büyük yürüyüşe medya gücümüzle eşlik etmeyi bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz."

Sektörün öncü isimleri bir arada

VakıfBank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Murahhas-Tabii Üyesi Osman Arslan ile Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Nurettin Canikli kürsü konuşmalarıyla enerji sektörünün geleceğine ışık tutacak.

Program kapsamında Enerji Uzmanı Altuğ Karataş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek "Enerjide Türkiye Yüzyılı" oturumunda ise sektörün önde gelen kurum ve kuruluş temsilcileri bir araya gelecek. Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Ahmet Özkaya, EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, Enerji Uzmanı Caner Can, TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İbrahim Erden ve Elder Genel Sekreteri Fakir Hüseyin Erdoğan, Türkiye'nin enerji alanındaki vizyonunu ve öncelikli başlıklarını detaylı bir şekilde değerlendirecek.

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Bakan Bayraktar özel oturumda soruları yanıtlayacak

Zirvenin merakla beklenen bölümlerinin başında ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın konuk olacağı özel oturum geliyor.

TVNET Genel Yayın Yönetmeni Serhat İbrahimoğlu, Z Raporu Genel Yayın Yönetmeni Semra Karabaş ve Yeni Şafak Yazarı Nedret Ersanel'in sorularını yanıtlayacak olan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki mevcut projelerini ve geleceğe yönelik hedeflerini kamuoyuyla paylaşacak. Sektörün geleceğine yön verecek dev organizasyon, Bakan Bayraktar'a hediye takdimi ve aile fotoğrafı çekiminin ardından son bulacak.

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