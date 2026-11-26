Sorunun PTT'nin HGS hesaplarındaki yetersiz bakiyelerden kaynaklandığını ifade eden Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin dosyanın incelendiğini aktardı.

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Uraloğlu, ihlalli geçişlerde ilk 15 gün ceza uygulanmadığını, 45 güne kadar bir kat, sonrasında dört kat ceza alındığını ve ödeme yapılmaması halinde yasal takip başlatıldığını açıkladı.

E-DEVLET ÜZERİNDEN UYARI GELİYOR

İhlalli geçişler için e-Devlet üzerinden uyarı altyapısı kurulacağını belirten Uraloğlu, 2 milyon 208 bin geçişin takibe alındığını kaydetti.

Sorunun PTT'nin HGS hesaplarındaki yetersiz bakiyelerden kaynaklandığını ifade eden Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin dosyanın incelendiğini aktardı. Ceza oranlarının düşürülmesi, ödeme süresinin uzatılması, SMS ve e-posta bildirimlerinin düzenlenmesi, kredi kartı aboneliğinin teşvik edilmesi ve cezaların şirketlere aktarılmasının da değerlendirildiğini vurguladı.

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