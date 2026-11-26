Helal ekosistemini global ölçekte bir araya getiren ve bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alan 12. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2026 Uluslararası Ticaret Fuarı başladı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) iş birliğinde, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda düzenlenen zirve, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu yıl "Küresel Ticaret, Ortak Değerler" mottosuyla düzenlenen zirve, helal ekosistemini global ölçekte bir araya getirirken bu anlamda dünyanın önemli organizasyonları arasında yer alıyor.

YATIRIM, İHRACAT VE İŞ BİRLİKLERİ ELE ALINACAK

Organizasyon kapsamında Türkiye-Vietnam, Türkiye-Filipinler, Türkiye-Yemen, Türkiye-Filistin ve Türkiye-Umman İş ve Yatırım Forumları da düzenlenecek. Gıda, üretim, turizm, sağlık ve hizmet sektörlerine odaklanacak görüşmelerin, Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin çeşitlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Helal Expo 2026 ile eş zamanlı düzenlenen 12. Dünya Helal Zirvesi'nde ise küresel helal ekonomisinin gelişimi, uluslararası standartlar ve sektörün geleceği değerlendirilecek. Fuar boyunca kurulacak ticari bağlantıların Türk firmalarının uluslararası iş ağlarını genişletmesine, yeni ihracat kanalları oluşturmasına ve yabancı yatırımcılarla doğrudan temas kurmasına imkan sağlaması amaçlanıyor.

İslam ülkelerinin ticaretimizdeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz

Ticaret Bakanı Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin toplam milli gelirinin 10 trilyon dolar civarında olduğunu ifade ederek, bu ülkelerin birbirleriyle yaptıkları dış ticaretin toplamının 979 milyar dolar civarında seyrettiğini söyledi.

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Ömer Bolat, gıda, turizm, tekstil, ilaç, kozmetik, medya ve eğlence gibi sektörleri kapsayan küresel helal ekonomi tüketim hacminin 2024'te yıllık yüzde 7 artışla 2,6 trilyon dolara ulaştığını belirterek, "2029 sonuna kadar helal ekonominin hacminin 3,5 trilyon doları aşması tahmin edilmektedir" dedi. Helal tüketim harcamalarının 1,5 trilyon dolarlık bölümünü gıda ürünlerinin oluşturduğunu aktaran Bolat, İslami finans sektörünün büyüklüğünün ise 6 trilyon dolara ulaştığını kaydetti. Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülkenin toplam milli gelirinin 10 trilyon dolar civarında olduğunu ifade ederek, bu ülkelerin birbirleriyle yaptıkları dış ticaretin toplamının 979 milyar dolar civarında seyrettiğini kaydetti.

İİT üyesi ülkelerin Türkiye'nin dış ticaretindeki payının 2002'de yüzde 11 olduğunu hatırlatan Bolat, "Geçen yıl bu rakamı yüzde 26'ya yükselttik. Bu yıl yüzde 27'lik bir pay var. İslam ülkeleriyle dış ticareti ve ekonomik ilişkileri geliştirme politikası çerçevesinde 2028 sonuna kadar İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin Türkiye'nin toplam ticaretindeki payını yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi. Bakan Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"25 ülkeden katılımcı 225 firma fuarda yerlerini aldı. 153'ü Türk, 72'si misafir ülkelerden katılıyor. Bu yıl en az 35 bin ziyaretçi bekleniyor. Geçen yıl 31 bin 800 ziyaretçi vardı."

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STK fuarı da kapılarını açtı

Bakan Ömer Bolat, dün ayrıca, “5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Fuarı Açılış Töreni”ne de katıldı. 60'tan fazla ülkeden 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunu bir araya getiren fuarda konuşan Bolat, önceden bir vakfın uluslararası çalışma ve yazışma yapmasının mümkün olmadığını ancak bunların artık mümkün olduğunu, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğinin uluslararası bir teşkilat olduğunu ifade etti. Bolat, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı'nın da Türkiye'deki milli ve manevi değerlere inanan, hayır, insani yardım, eğitim ve sosyal çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda bulunan gönüllü teşekküllerin üst çatı kuruluşu olarak çok hayırlı hizmetlere imza attığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gönüllü teşekküllerin altın çağını yaşadığını kaydeden Bolat, "dünyanın birçok bölgesine gitmek nasip oldu. Gittiğimiz her yerde Türkiyemiz ve Cumhurbaşkanımızdan övgüyle, takdirle bahsediliyor" diye konuştu.

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