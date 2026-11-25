Avrupa'nın en yoğun havalimanı, günlük 1379 uçuş ortalamasıyla İstanbul Havalimanı oldu.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) yayımladığı Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda, 16-22 Kasım 2026 dönemine ilişkin hava trafik istatistikleri paylaşıldı.
İstanbul Havalimanı listenin başında
Rapora göre bu dönemde Avrupa'nın en yoğun havalimanı, günlük ortalama 1379 uçuşla İstanbul Havalimanı oldu.
Günlük 1291 uçuşla Madrid Barajas, 1249 uçuşla Londra Heathrow, 1246 uçuşla Amsterdam, 1226 uçuşla Paris Charles de Gaulle ve 1088 uçuşla Frankfurt havalimanları İstanbul Havalimanı'nı izledi.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı ise günlük 778 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olarak belirlendi.
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