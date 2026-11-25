Muğla'nın Fethiye ilçesinde seyir halindeki beton mikserinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında araç kullanılamaz hale geldi, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
D-400 karayolu üzerindeki İnlice Mahallesi'nde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre beton mikserinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Sürücü, yangını kendi çabalarıyla söndüremeyince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri bölgedeki araç trafiğini durdurdu.
İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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