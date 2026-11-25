Aydın'ın
Nazilliilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ö.K.Ç. (19) idaresindeki 09 AFG 052 plakalı motosiklet, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan M.Z.S'ye (82) çarptı.
Kazada M.Z.S. ile çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan sürücü Ö.K.Ç. ve yolcu G.K. (19) yaralandı.
Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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