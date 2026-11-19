Didim'de kapalı alanda safran hasadı: Kilosu 1.5 milyon TL'ye satılıyor

Aydın'ın Didim ilçesinde işadamı Halit Temiz'in deneme amacıyla kapalı alanda başlattığı safran üretimi olumlu sonuç verdi. İlk olarak 14 bin safran soğanı ile başlanan üretimde hasat başladı, kilosu 1.5 milyon TL'ye satılan safranın bölge çiftçisine de umut olması bekleniyor. Halit Temiz, safranın Ege'de 3 bin 500 yıllık tarihi geçmişi bulunduğunu söyledi. Müzede sergilenen 3 bin 500 yıllık duvar resimlerinde yabancı safranların ilk kez kültüre alındığı yerin Ege Bölgesi olduğu tarihleniyor; safran son 5 yıldır kapalı ortamda dikey tarım olarak uygulanıyor.