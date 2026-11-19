Aydın İl Jandarma Komutanlığı Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Abak Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. (55) tespit edilerek yakalandı.
Şahsın bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık başta olmak üzere 4 ayrı suçtan arandığı belirlenen H.K.’nin toplam 10 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
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