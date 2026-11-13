4 bin litre taklit zeytinyağı piyasaya sürülmeden yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde taklit ve tağşiş zeytinyağının piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada şüphelilerin bulunduğu araç, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durduruldu.
Araçta yapılan aramada 4 bin litre sağlığa zararlı taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirilirken, A.Y. (43) ve M.Ü. (46) isimli şüpheliler gözaltına alındı.
2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.