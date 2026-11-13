100 yıllık ata tohumuyla 100 tonluk rekolteye ulaştı: Bilecik kamber biberi sofraların vazgeçilmezi olacak

Üretimi 1800'lü yıllara dayanıyor
Bilecik'in Söğüt ilçesinde üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli kamber biberinden rekolte bu sezon 100 tona ulaştı.
İlçede üretimi 1800'lü yıllara dayanan biberin 3 aylık hasat dönemi tamamlanırken, ürünün daha yüksek katma değerle pazarlanması hedefleniyor.
Haziran Ayından Bu Yana Coğrafi Tescilli
Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, kamber biberinin coğrafi işaret tescili için Aralık 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurmuştu.
Ürün, Haziran 2026'da Kurumun "işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar" grubunda "Bilecik kamber biberi" adıyla coğrafi işaret olarak tescil edilmişti. İlçedeki 50 üretici tarafından ortalama 100 dekarlık alanda yetiştirilen ürünün üretimi ağırlık olarak Geçitli köyünde yapılıyor.
Hem Kahvaltıda Hem Yemekte Hem Salçada
İnce kabuğu, etli yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan kamber biberi, taze tüketiminin yanı sıra turşu, salça, konserve ve dolma yapımında da kullanılıyor.
Geçitli'de Ata Tohumlarıyla Üretim
Geçitli Köyü Muhtarı Metin Çakır, Bilecik kamber biberinin köyde uzun yıllardır yetiştirildiğini belirtti.
Çakır, üretimde yaklaşık 100 yıllık ata tohumlarının kullanıldığını, coğrafi işaret tescilinin ise ürünün tanınırlığına katkı sağlayacağını ifade etti.
Yaklaşık 35 yıldır kamber biberi yetiştiren üretici İbrahim Ateş, biberin çeşitli gıda ürünlerinin yapımında kullanıldığını dile getirdi. Ateş, "Ürünü ata tohumlarımızdan, organik olarak üretiyoruz. Tüketici tadına bakınca çok beğeniyor. Tescillenmesiyle satışlarımızın artmasını bekliyoruz. 3 aylık hasat dönemi sonunda 100 ton rekolte elde ettik. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere geliriz." dedi.
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