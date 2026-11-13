100 yıllık ata tohumuyla 100 tonluk rekolteye ulaştı: Bilecik kamber biberi sofraların vazgeçilmezi olacak

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Üretimi 1800'lü yıllara dayanıyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde üretimi yapılan coğrafi işaret tescilli kamber biberinden rekolte bu sezon 100 tona ulaştı.

İlçede üretimi 1800'lü yıllara dayanan biberin 3 aylık hasat dönemi tamamlanırken, ürünün daha yüksek katma değerle pazarlanması hedefleniyor.

Muhsin Arslan Anadolu Ajansı Bilecik'in Söğüt ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli kamber biberinde bu sezon 100 ton rekolteye ulaşıldı.

Haziran Ayından Bu Yana Coğrafi Tescilli

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, kamber biberinin coğrafi işaret tescili için Aralık 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurmuştu.

Ürün, Haziran 2026'da Kurumun "işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar" grubunda "Bilecik kamber biberi" adıyla coğrafi işaret olarak tescil edilmişti. İlçedeki 50 üretici tarafından ortalama 100 dekarlık alanda yetiştirilen ürünün üretimi ağırlık olarak Geçitli köyünde yapılıyor.

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Hem Kahvaltıda Hem Yemekte Hem Salçada

İnce kabuğu, etli yapısı ve kendine özgü aromasıyla öne çıkan kamber biberi, taze tüketiminin yanı sıra turşu, salça, konserve ve dolma yapımında da kullanılıyor.

Muhsin Arslan Anadolu Ajansı Bilecik'in Söğüt ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli kamber biberinde bu sezon 100 ton rekolteye ulaşıldı.

Geçitli'de Ata Tohumlarıyla Üretim

Geçitli Köyü Muhtarı Metin Çakır, Bilecik kamber biberinin köyde uzun yıllardır yetiştirildiğini belirtti.

Çakır, üretimde yaklaşık 100 yıllık ata tohumlarının kullanıldığını, coğrafi işaret tescilinin ise ürünün tanınırlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

Yaklaşık 35 yıldır kamber biberi yetiştiren üretici İbrahim Ateş, biberin çeşitli gıda ürünlerinin yapımında kullanıldığını dile getirdi. Ateş, "Ürünü ata tohumlarımızdan, organik olarak üretiyoruz. Tüketici tadına bakınca çok beğeniyor. Tescillenmesiyle satışlarımızın artmasını bekliyoruz. 3 aylık hasat dönemi sonunda 100 ton rekolte elde ettik. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere geliriz." dedi.

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Osmanlı Saray Mutfağının Unutulmayan Mirası

Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş toprakları olan Bilecik'te yüzyılı aşkın süredir ata tohumuyla yetiştirilen Bilecik Kamber Biberi, saray mutfağından günümüze ulaşan en kıymetli gastronomik miraslardan biri olarak öne çıkıyor. Yörede "kavata" veya "domates biberi" olarak da adlandırılan bu geleneksel lezzet, kalın etli dokusu, ince kabuğu ve hafif basık yuvarlak formuyla diğer biber çeşitlerinden kolayca ayrılıyor. Hiçbir hibrit tohum kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle nesilden nesile aktarılan ürün, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "menşe adı" ile coğrafi işaret alarak tescillenmiş ve kültürel değeri resmi olarak da koruma altına alınmıştır.