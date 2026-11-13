Bilecik'in Merkez ilçesine bağlı Vezirhan beldesinde bir tır, aynı istikamette seyreden başka bir tıra arkadan çarptı. Kazada çarpan tırın sürücüsü Salih Kara hayatını kaybetti.
Kaza, saat 17.45 sıralarında D-650 karayolu Vezirhan beldesi mevkiinde meydana geldi.
Tır, önündeki tıra arkadan çarptı
Edinilen bilgilere göre Eskişehir istikametine giden Salih Kara (61) idaresindeki 34 DMJ 528 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen İkram C. (İ.C.) (46) yönetimindeki 06 TBF 02 plakalı tıra arkadan vurdu. Çarpışmanın etkisiyle 34 DMJ 528 plakalı tırın sürücüsü Kara, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay yerine ekipler sevk edildi
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Salih Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kara'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Trafik akışı normale döndü
Kazanın ardından D-650 karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma başlattı. Tırların çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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