Salça yaparken kalp damarı yırtıldı: "Bu rahatsızlık milyonda bir görülebilecek bir durum"

Bilecik’te yaşan 35 yaşındaki kadının, salça yaptığı esnada hiçbir kronik rahatsızlığı olamamasına rağmen milyonda bir ihtimalle kalbin en önemli kısmını besleyen ana atardamarın yırtılması sonrası sevk edildiği Eskişehir’de gece saatlerinde yapılan ameliyatla hayatı kurtarıldı.