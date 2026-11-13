Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, kayıp kimlik kartı kullanılarak bankadan 26 bin 500 TL çekildi. Polis ekipleri, işlemi gerçekleştiren kadın şüpheliyi yakaladı.
Aktarılan bilgilere göre 1 kadın, başkasına ait kayıp kimlik kartıyla bankaya gidip hesaptan 26 bin 500 TL çekti.
Şüpheli işlem bildirimi
İşlemden sonra telefonuna gelen mesajla durumu fark eden müşteki, parayı kendisinin çekmediğini belirterek bankayla iletişime geçti. Banka görevlilerinin şüpheli işlem bildirmesi üzerine Bozüyük Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
İncelemeler sonucunda kayıp kimlik kartının kullanıldığı tespit edildi. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla şüpheli kadının bulunduğu araç Bilecik'te durduruldu; araçta yapılan aramada 26 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.
Gözaltı ve mahkeme süreci
Gözaltına alınan Ü.Y., mahkeme karşısına çıkarılmasının ardından tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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