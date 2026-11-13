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100 tonluk hasat

Söğüt ilçesindeki üretimde, coğrafi işaret tescilli kamber biberinden bu sezon 100 ton rekolte elde edildi.

Üretimi 1800'lü yıllara dayanan biberde 3 aylık hasat dönemi sonunda bu miktara ulaşıldı.

AA Bilecik'in Söğüt ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli kamber biberinde bu sezon 100 ton rekolteye ulaşıldı.

Coğrafi işaret tescili

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, kamber biberinin tescili amacıyla Aralık 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurdu.

Ürün, Haziran 2026'da Türk Patent ve Marka Kurumunun "işlenmiş ve işlenmemiş meyve ve sebzeler ile mantarlar" grubunda "Bilecik kamber biberi" adıyla coğrafi işaret olarak tescil edildi.

İlçedeki 50 üretici, ürünü ortalama 100 dekarlık alanda yetiştiriyor. Üretim ağırlıklı olarak Geçitli köyünde yapılıyor.

Kamber biberinin kullanımı

Kamber biberinin kendine özgü aroması, etli yapısı ve ince kabuğu ürünü öne çıkarıyor. Biber, taze tüketimin yanı sıra turşu, salça, konserve ve dolma yapımında kullanılıyor.

Üretimdeki hedef, biberi daha yüksek katma değerle pazarlamak.

AA Bilecik'in Söğüt ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli kamber biberinde bu sezon 100 ton rekolteye ulaşıldı.

Ata tohumlarıyla üretim

Geçitli Köyü Muhtarı Metin Çakır, Bilecik kamber biberinin köyde uzun yıllardır yetiştirildiğini söyledi.

Çakır, üretimde yaklaşık 100 yıllık ata tohumlarının kullanıldığını belirtti. Coğrafi işaret tescilinin ürünün tanınırlığına katkı sağlayacağını da ifade etti.

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Yaklaşık 35 yıldır kamber biberi yetiştiren Üretici İbrahim Ateş, biberin çeşitli gıda ürünlerinin yapımında kullanıldığını dile getirdi.

Ateş, "Ürünü ata tohumlarımızdan, organik olarak üretiyoruz. Tüketici tadına bakınca çok beğeniyor. Tescillenmesiyle satışlarımızın artmasını bekliyoruz. 3 aylık hasat dönemi sonunda 100 ton rekolte elde ettik. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha iyi yerlere geliriz." dedi.

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