Adana’dan geliyor, Bursa’da turşusu kuruluyor: 'Bu seneki trendimiz oldu'

Türkiye'nin turşu üretim merkezlerinden Bursa Gedelek'te üreticiler geleneksel lezzetlerin yanı sıra yenilikçi ürünlerle pazarda yer alıyor. Bu sezon ilk kez seri üretimine başlanan mısır turşusu, kısa sürede tüketicilerin yeni favorisi haline geldi.

BU SEZONUN GÖZDESİ MISIR OLDU

12 yıldır sektörde bulunan İşletme Müdürü Nimet Soysal, tesislerinde 26 farklı çeşitte üretim yaptıklarını ifade etti. Pancar ve dolma çeşitleriyle başlayan sezonda bu yıl mısır turşusunu denediklerini belirten Soysal, tüketicilerden beklenenin üzerinde olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

OLGUNLAŞMA SÜRESİ 18 GÜN

Mısırların Adana'dan temin edildiğini, pancarların Konya ve İzmir'den, biber gruplarının ise Balıkesir ile Çanakkale'den getirildiğini aktaran Soysal, mısır turşusunun 18 günlük olgunlaşma sürecinin ardından hazır hale geldiğini söyledi. Soysal, Kış ayları için planlanan 30 tonluk stoğun yüksek talep nedeniyle kış girmeden tükenebileceğini vurguladı.

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINA SEVK EDİLİYOR

Gedelek'te üretilen mısır turşuları hem toptan hem de perakende kanallarıyla pazara sunuluyor. Başta İstanbul, Çanakkale, Manisa, İzmir, Zonguldak ve Balıkesir olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlere düzenli sevkiyat yapıldığı bildirildi.

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