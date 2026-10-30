Yöresel ürünler girişimci çıkarıyor

Çayıralan Belediyesi’nin desteğiyle 2021 yılında 7 kadın tarafından kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifinin üyeleri, ilkbahardan itibaren doğadan topladıkları madımak, kekik, ada çayı, kuşburnu, alıç ve gilaburu gibi ürünlerin yanı sıra yetiştirdikleri nohut, mercimek, domates ve biberi değerlendiriyor.

E-TİCARET PLATFORMUYLA SATIŞLARINI ARTIRIYORLAR

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2023 yılında makine ve ekipman desteği alan kadınlar, doğadan topladıkları ve yöre sakinlerinden satın aldıkları ürünleri geleneksel yöntemlerle işliyor. Kadınlar, hazırladıkları ürünleri e-ticaret aracılığıyla ve farklı illerdeki satış noktalarında tüketicilerle buluşturuyor.

15 KADIN ÇALIŞANI VAR

Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülten Bulut, 7 kadınla başladıkları üretimi her geçen yıl artırdıklarını ve bugün 15 kadının aktif olarak çalıştığını söyledi. Ürün çeşidini 6'dan 65'e çıkardıklarını dile getiren Bulut, ürünlerin doğallığını ve özgünlüğünü bozmadan odun ateşinde hazırladıklarını anlattı. Kooperatif olarak en önemli vizyon ve misyonlarının dışarıdan ürün almadan bölgede yetişen ürünleri değerlendirmek olduğunu vurgulayan Bulut, "Bölgemizde yetişen kayısı, çilek ve vişne gibi ürünleri yöre halkından değerinde satın alarak kooperatifimizde işliyor ve pazarlıyoruz. Ayrıca hamur işleri, erişte, kırpma, yöresel çerezimiz kavurga, çeşitli turşular ve yöremize özgü pezik turşusu üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülten Bulut.

1 YILDA 5 BİN KAVANOZ MARMELAT ÜRETİYORUZ

Gülten Bulut, üretimlerini mevsimlere göre gerçekleştirdiklerini, mart ve nisan aylarında yöresel lezzetlerden madımakla üretime başladıklarını söyledi. Kuşburnu mevsiminin başlamasıyla kooperatifte odun ateşinde marmelat ürettiklerini anlatan Bulut, "Doğal ürünleir satın alıp işleyerek 100-150 haneye ekonomik katkı sağlıyoruz. Bu yıl yaklaşık 5 bin kavanoz marmelat ve reçel ürettik. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 ton hamur işi hazırladık ve 6 tonluk gilaburu hasadı yaptık" değerlendirmesinde bulundu.

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