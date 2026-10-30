Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Yöresel ürünler girişimci çıkarıyor

Yöresel ürünler girişimci çıkarıyor

04:00, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Yöresel ürünler girişimci çıkarıyor
Arşiv.

Yozgat Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi üyeleri, doğadan topladıkları ve yöre sakinlerinden satın aldıkları ürünleri geleneksel yöntemlerle işleyerek tüketicilerle buluşturuyor. Kooperatif Başkanı Gülten Bulut, "Dağlarda kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini işleyerek 100-150 haneye ekonomik katkı sağlıyoruz" dedi.

Çayıralan Belediyesi’nin desteğiyle 2021 yılında 7 kadın tarafından kurulan Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifinin üyeleri, ilkbahardan itibaren doğadan topladıkları madımak, kekik, ada çayı, kuşburnu, alıç ve gilaburu gibi ürünlerin yanı sıra yetiştirdikleri nohut, mercimek, domates ve biberi değerlendiriyor.

E-TİCARET PLATFORMUYLA SATIŞLARINI ARTIRIYORLAR

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında 2023 yılında makine ve ekipman desteği alan kadınlar, doğadan topladıkları ve yöre sakinlerinden satın aldıkları ürünleri geleneksel yöntemlerle işliyor. Kadınlar, hazırladıkları ürünleri e-ticaret aracılığıyla ve farklı illerdeki satış noktalarında tüketicilerle buluşturuyor.

15 KADIN ÇALIŞANI VAR

Çayıralan Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülten Bulut, 7 kadınla başladıkları üretimi her geçen yıl artırdıklarını ve bugün 15 kadının aktif olarak çalıştığını söyledi. Ürün çeşidini 6'dan 65'e çıkardıklarını dile getiren Bulut, ürünlerin doğallığını ve özgünlüğünü bozmadan odun ateşinde hazırladıklarını anlattı. Kooperatif olarak en önemli vizyon ve misyonlarının dışarıdan ürün almadan bölgede yetişen ürünleri değerlendirmek olduğunu vurgulayan Bulut, "Bölgemizde yetişen kayısı, çilek ve vişne gibi ürünleri yöre halkından değerinde satın alarak kooperatifimizde işliyor ve pazarlıyoruz. Ayrıca hamur işleri, erişte, kırpma, yöresel çerezimiz kavurga, çeşitli turşular ve yöremize özgü pezik turşusu üretiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gülten Bulut.
Gülten Bulut.

1 YILDA 5 BİN KAVANOZ MARMELAT ÜRETİYORUZ

  • Gülten Bulut, üretimlerini mevsimlere göre gerçekleştirdiklerini, mart ve nisan aylarında yöresel lezzetlerden madımakla üretime başladıklarını söyledi. Kuşburnu mevsiminin başlamasıyla kooperatifte odun ateşinde marmelat ürettiklerini anlatan Bulut, "Doğal ürünleir satın alıp işleyerek 100-150 haneye ekonomik katkı sağlıyoruz. Bu yıl yaklaşık 5 bin kavanoz marmelat ve reçel ürettik. Bunun yanı sıra yaklaşık 2 ton hamur işi hazırladık ve 6 tonluk gilaburu hasadı yaptık" değerlendirmesinde bulundu.
Tesla sürücüleri markaya açtıkları davayı kaybetti
Ekonomi
Tesla sürücüleri markaya açtıkları davayı kaybetti
Brent petrolün varili 110,22 dolardan işlem görüyor
Ekonomi
Brent petrolün varili 110,22 dolardan işlem görüyor
Halka '72 saatlik gıda stoklayın' çağrısı market raflarını boşalttı: 7 üründe talep patladı satışlar 15 katına çıktı
Ekonomi
Halka '72 saatlik gıda stoklayın' çağrısı market raflarını boşalttı: 7 üründe talep patladı satışlar 15 katına çıktı

Başlıklar :KOBİEkonomiYöresel ürün
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026