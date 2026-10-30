Savaşın değil barışın ekonomisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sürecin Türkiye ve bölge halkları için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin terör sorununu tamamen geride bırakmasıyla huzur, barış ve kardeşliğin yanı sıra ekonomik kalkınmanın da önünün açılacağını ifade etti. Kurtulmuş, "Artık savaşın ekonomisini değil, barışın ekonomisini konuşacağız. Bölgemiz bu gelişmelerin sonucu olarak büyük bir istikrar içerisinde, fevkalade ciddi bir ekonomik kalkınmanın içerisinde olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

SİYASİ HESAP PEŞİNDE KOŞULMASIN

Terörsüz Türkiye sürecinin bütün milletin iftihar edeceği bir sonuç ortaya çıkaracağını belirten Kurtulmuş, "Hiç kimse bunun üzerinden siyasi hesaplar peşinde olmasın. Milletimiz bu süreçten de yüz akıyla çıkacak" diye konuştu.

SYKES-PICOT'YA EN BÜYÜK CEVAP

Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye yönelik emperyalist müdahalelere karşı da önemli bir anlam taşıdığını belirten Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye projesinin bir asır önce ortaya konulan Sykes-Picot düzeninin sonuçlarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini ifade etti. Kurtulmuş, "Bu millî projenin önemli özelliklerinden biri de bir asır evvel ortaya konulan Birinci Sykes-Picot'nun sonuçlarını ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı.

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