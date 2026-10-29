Avrupa Merkez Bankası görevinden ayrılıyor
14:41, 29/10/2026, Perşembe
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Christine Lagarde
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın 7 Şubat 2027’de görevinden ayrılacağı açıklandı. İstifa kararı, ECB’nin faiz kararı öncesinde gündeme geldi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı
Christine Lagarde, 7 Şubat'ta görevinden ayrılacağını açıkladı. İstifa kararı, ECB'nin bugünkü faiz kararı öncesinde geldi.
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda,
"ECB Başkanı Christine Lagarde, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılma niyetini tarafıma bildirmiştir. Kendisinin bu kararını saygıyla karşılıyorum."ifadesini kullandı.
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