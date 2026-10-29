Avrupa Merkez Bankası görevinden ayrılıyor

Arazi kiralamayla üretici toprağa döndü

Tarımsal üretimin etkinliği için üst üste iki yıl işlenmeyen arazilerin kiralanmasıyla bu yıl 14 ilde yaklaşık 1.380 dekarlık kısım kiraya verildi. Uygulamanın etkisiyle daha önce işlenmediği belirlenen 29,5 bin hektar alanın 16 bin hektarında yeniden üretime başlandı. Çalışmalar neticesinde, 3,4 milyon hektar tarım toprağı kayıt altına alındı.