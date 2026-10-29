Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket: Fed belirleyici oldu
08:25, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:44, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Fed’in faiz kararının ardından altın piyasasında düşüş eğilimi sürdü. 29 Ekim Perşembe gününe de kayıpla başlayan altın fiyatlarında gram, çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altınının güncel satış fiyatları merak konusu oldu. İşte günün altın fiyatları...
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 5.923,83₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.930,78₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.720,42₺
Yarım Altın Satış: 21.264,96₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.392,68₺
Çeyrek Altın Satış: 10.632,48₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.472,44₺
Gram Altın Satış: 6.473,34₺
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