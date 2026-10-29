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En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

16:51, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 16:51, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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En fazla otomobil üreten ülkeler belli oldu: Türkiye listede kaçıncı sırada?

En fazla otomobil üreten ülkeler sıralaması, küresel otomotiv sektöründeki rekabeti yeniden gündeme taşıdı. Dünya genelinde milyonlarca aracın üretildiği sektörde ülkelerin sıralaması; üretim kapasitesi, teknolojik yatırımlar ve tüketici talepleri doğrultusunda değişiklik gösteriyor. Otomotiv endüstrisindeki güncel veriler, bazı ülkelerin üretimdeki ağırlığını koruduğunu, bazı ülkelerin ise sıralamadaki konumuyla dikkat çektiğini ortaya koyuyor. Türkiye'nin listedeki yeri de otomotiv sektörünü yakından takip edenlerin merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Özellikle küresel üretim yarışında hangi ülkelerin öne çıktığı ve Türkiye'nin dünya otomotiv endüstrisindeki konumu araştırılıyor. Peki, dünyada en fazla otomobil üreten ülke hangisi oldu? Türkiye sıralamada kaçıncı sırada yer aldı? İşte otomobil üretiminde öne çıkan ülkeler ve güncel listeye ilişkin ayrıntılar...

Dünyada en çok araba üreten ülkeler listesi, otomotiv sektöründeki küresel rekabetin boyutlarını ortaya koyuyor. Üretim hacimleri ülkelerin sanayi altyapısı, teknolojik gelişmişliği ve otomotiv yatırımları hakkında önemli ipuçları verirken sıralamadaki değişimler de sektörün gündeminde yer alıyor. Özellikle Asya ve Avrupa'daki üretici ülkelerin performansı, dünya otomotiv pazarının şekillenmesinde etkili oluyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi ve listedeki konumu da bu kapsamda dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor. Üretim rakamları incelenirken yalnızca binek otomobillerin değil, ticari araçların da ayrı bir kategori oluşturduğu unutulmamalı. Peki, dünyada en fazla otomobil hangi ülkede üretiliyor? Türkiye'nin ardından hangi ülkeler geliyor? İşte otomotiv endüstrisinde öne çıkan ülkeler ve üretim sıralaması...

Dünyada en çok araba üreten ülkeler listesi, otomotiv sektöründeki küresel rekabetin boyutlarını ortaya koyuyor. Üretim hacimleri ülkelerin sanayi altyapısı, teknolojik gelişmişliği ve otomotiv yatırımları hakkında önemli ipuçları verirken sıralamadaki değişimler de sektörün gündeminde yer alıyor. Özellikle Asya ve Avrupa'daki üretici ülkelerin performansı, dünya otomotiv pazarının şekillenmesinde etkili oluyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi ve listedeki konumu da bu kapsamda dikkat çeken başlıklar arasında bulunuyor. Üretim rakamları incelenirken yalnızca binek otomobillerin değil, ticari araçların da ayrı bir kategori oluşturduğu unutulmamalı. Peki, dünyada en fazla otomobil hangi ülkede üretiliyor? Türkiye'nin ardından hangi ülkeler geliyor? İşte otomotiv endüstrisinde öne çıkan ülkeler ve üretim sıralaması...

Son yıllarda, otomotiv üretiminde yaşanan artış, küresel ekonomiye olumlu yansımalar sağladı. Bir yıl içinde en fazla araba üreten ülkeler açıklandı.

İşte en fazla araba üreten ülkeler...

Son yıllarda, otomotiv üretiminde yaşanan artış, küresel ekonomiye olumlu yansımalar sağladı. Bir yıl içinde en fazla araba üreten ülkeler açıklandı.İşte en fazla araba üreten ülkeler...

25) POLONYA | 555,3 BİN 

25) POLONYA | 555,3 BİN&nbsp;

24) FAS | 559,6 BİN

24) FAS | 559,6 BİN

23) ROMANYA | 560,1 BİN

23) ROMANYA | 560,1 BİN

22) İTALYA | 591 BİN

22) İTALYA | 591 BİN

21) GÜNEY AFRİKA | 599,7 BİN

21) GÜNEY AFRİKA | 599,7 BİN

20) MALEZYA | 790,3 BİN

20) MALEZYA | 790,3 BİN

19) İNGİLTERE | 905,2 BİN

19) İNGİLTERE | 905,2 BİN

18) FRANSA | 910,2 BİN

18) FRANSA | 910,2 BİN

17) RUSYA | 982,6 BİN

17) RUSYA | 982,6 BİN

16) SLOVAKYA | 993 BİN

16) SLOVAKYA | 993 BİN

15) İRAN | 1,07 MİLYON

15) İRAN | 1,07 MİLYON

14) ENDONEZYA | 1,1 MİLYON

14) ENDONEZYA | 1,1 MİLYON

12) TÜRKİYE | 1,36 MİLYON

12) TÜRKİYE | 1,36 MİLYON

13) KANADA | 1,32 MİLYON

13) KANADA | 1,32 MİLYON

11) ÇEK CUMHURİYETİ | 1,45 MİLYON

11) ÇEK CUMHURİYETİ | 1,45 MİLYON

10) TAYLAND | 1,46 MİLYON

10) TAYLAND | 1,46 MİLYON

9) İSPANYA | 2,3 MİLYON

9) İSPANYA | 2,3 MİLYON

8) BREZİLYA | 2,5 MİLYON

8) BREZİLYA | 2,5 MİLYON

7) ALMANYA | 4 MİLYON

7) ALMANYA | 4 MİLYON

6) GÜNEY KORE | 4,1 MİLYON

6) GÜNEY KORE | 4,1 MİLYON

5) MEKSİKA | 4,2 MİLYON

5) MEKSİKA | 4,2 MİLYON

4) HİNDİSTAN | 6 MİLYON

4) HİNDİSTAN | 6 MİLYON

3) JAPONYA | 8,2 MİLYON

3) JAPONYA | 8,2 MİLYON

2) ABD | 10,5 MİLYON


2) ABD | 10,5 MİLYON

1) ÇİN | 31,2 MİLYON

1) ÇİN | 31,2 MİLYON
Başlıklar :arabaOtomobilaraba üretimi
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