Tesla sürücüleri markaya açtıkları davayı kaybetti
Güney Kore'de Tesla'nın "Tam Otonom Sürüş" (FSD) yazılımı için ödedikleri ücretin iadesini talep eden 88 araç sahibi, açtıkları davayı kaybetti. Seul Merkez Bölge Mahkemesi, FSD'nin tamamen otonom sürüşü garanti etmediğine ve Tesla'nın sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmediğine hükmetti.
Güney Kore'de Tesla sahipleri ile otomobil üreticisi arasında bir süredir devam eden yasal mücadelede karar çıktı. Onlarca Tesla sahibinin, FSD yazılımı için ödedikleri paranın tamamının iadesi istemiyle açtığı dava mahkeme tarafından reddedildi.
MAHKEME TESLA'YI HAKLI BULDU
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, 88 davacının açtığı toplu davada Tesla aleyhine bir durum olmadığına karar verdi. Mahkeme, otomobil üreticisinin FSD yazılımı satışında sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmediğini ve ücret iadesi yapılmayacağını tespit etti.
"FSD KESİNTİSİZ OTONOM SÜRÜŞÜ GARANTİ ETMİYOR"
Mahkeme karar gerekçesinde, FSD seçeneğinin insan müdahalesi gerektirmeyen tam otonom bir sürüşü garanti etmediğine dikkat çekti. Tesla'nın pakette yer alan bazı işlevleri halihazırda kullanıcılara sunduğu ve alıcıların bu durumun farkında olduğu vurgulandı.
- Kararda, Tesla'nın ek özellikler sunma yükümlülüğünün tamamen teknolojik gelişmelere ve düzenleyici kurumların onaylarına bağlı olduğu belirtildi. Alıcıların, bazı gelişmiş özelliklerin kullanıma sunulmasının uzun zaman alabileceğini bilerek bu paketi satın aldıkları ifade edildi.