Teknoloji dünyası, elektrikli araçlardan sonra şimdi de uçan otomobil rekabetine sahne oluyor. Tesla'nın yeni Roadster modeliyle ilgili uçuş kabiliyetlerine dair yaptığı iddialı açıklamaların ardından, rakip Alef Aeronautics dikkat çeken bir video paylaştı. Şirketin yayınladığı görüntülerde, geliştirdikleri uçan otomobilin park halindeki bir Tesla Roadster'ın üzerinden süzülerek geçtiği anlar yer aldı.

"Uçan araba yarışında Tesla’ya hoş geldiniz biz 11 yıldır buradayız"

Alef CEO’su Jim Dukhovny, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Tesla’nın da bu alana adım atmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, yarışa yeni katılan rakiplerine "Uçan araba yarışında Tesla’ya hoş geldiniz diyoruz. 11 yıldır buradayız" sözleriyle seslendi.

Bininci test uçuşunda esprili paylaşım

Teknoloji dünyasında yankı uyandıran ve 16 Ekim'de paylaşılan bu video, aslında Alef'in gerçekleştirdiği bininci test uçuşunu yansıtıyor. Şirket yetkilileri, henüz kamuoyuna herhangi bir uçuş yeteneği sergilememiş olan Tesla Roadster'ı esprili bir dille "tarihteki ikinci uçan otomobil" olarak nitelendirdi.

Alef'in bu hamlesi teknoloji çevrelerinde alaycı bir meydan okuma olarak yorumlanırken, şirketin daha önce de Model Zero Ultralight prototipini bir Tesla Cybertruck üzerinden uçurduğu biliniyor. CEO Dukhovny, Tesla gibi devlerin pazara girmesinin yatırımcı ilgisini çekeceğine, yasal düzenlemelerin hızlanmasına yardımcı olacağına ve uçan otomobil ekosistemindeki teknolojik rekabeti büyüteceğine inanıyor.

İki modelin teknolojik altyapısı ve özellikleri

Alef tarafından geliştirilen Model A isimli araç, hem geleneksel kara yollarında seyahat edebilecek hem de dikey iniş kalkış (eVTOL) yapabilecek şekilde dizayn edildi. Özel motor sistemi sayesinde havalanan aracın gövdesi, uçuş esnasında bir nevi kanat işlevi görerek kaldırma kuvveti sağlıyor.

İçerisindeki döner kokpit sistemi yolcunun dengede kalmasına olanak tanırken, olası acil durumlar için araca entegre edilmiş bir kurtarma paraşütü de bulunuyor. Öte yandan Tesla Roadster'ın uçuş yeteneği için jet tahrik sistemlerinden faydalanması bekleniyor, ancak bu teknolojinin ticari bir araç üzerindeki uygulanabilirliği henüz Musk tarafından tam anlamıyla sergilenmedi.

Milyar dolarlık ön sipariş ve teslimat takvimi

Uçan otomobil çalışmalarına resmi olarak 2019 yılında hız veren Alef Aeronautics, Model A'yı ilk kez 2022'de görücüye çıkarmıştı. Karada yaklaşık 354, havada ise 177 kilometre menzil sunan araç, 2023 yılında ABD Federal Havacılık İdaresi'nden özel uçuşa elverişlilik sertifikası alarak önemli bir eşiği aştı.

Her ne kadar bu sertifika doğrudan yaygın ticari kullanım izni anlamına gelmese de şirkete büyük bir ivme kazandırdı. Şirket verilerine göre, 299 bin 999 dolarlık satış etiketiyle piyasaya çıkması beklenen Model A için şimdiden toplam değeri 1 milyar doları bulan 3 bin 600'ün üzerinde ön sipariş toplanmış durumda.

Silikon Vadisi'ndeki tesislerde ilk örneklerinin montaj işlemlerine başlanan aracın, 2026 yılı sonuna kadar sınırlı sayıda müşteriye ulaştırılması ve 2027'de seri üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. İlk etapta yollara çıkacak araçlar, geniş çaplı kullanımdan önce güvenliği sağlamak amacıyla kontrollü şartlar altında test edilmeye devam edecek.

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