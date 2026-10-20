Anasayfa
Teknoloji
Ürün
Uçan otomobil savaşı başladı: Alef ürettiği aracı Tesla'nın üzerinden uçurdu

Uçan otomobil savaşı başladı: Alef ürettiği aracı Tesla'nın üzerinden uçurdu

13:35, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Uçan otomobil savaşı başladı: Alef ürettiği aracı Tesla'nın üzerinden uçurdu
Alef ürettiği aracı Tesla'nın üzerinden uçurup meydan okudu: 'Hoş geldin Musk, biz 11 yıldır buradayız'

Elon Musk’ın yeni Tesla Roadster modelini "dünyanın ilk uçan otomobili" olarak nitelendirmesinin ardından, ABD merkezli Alef Aeronautics rekabet ateşini harlayacak bir adım attı. Kendi ürettikleri uçan aracın park halindeki bir Tesla'nın üzerinden geçtiği anları yayınlayan şirket, Musk'a yarışa katıldığı için teşekkür ederken sektörde 11 yıldır var olduklarını vurgulayan iddialı bir mesaj gönderdi.

Teknoloji dünyası, elektrikli araçlardan sonra şimdi de uçan otomobil rekabetine sahne oluyor. Tesla'nın yeni Roadster modeliyle ilgili uçuş kabiliyetlerine dair yaptığı iddialı açıklamaların ardından, rakip Alef Aeronautics dikkat çeken bir video paylaştı.
Şirketin yayınladığı görüntülerde, geliştirdikleri uçan otomobilin park halindeki bir Tesla Roadster'ın üzerinden süzülerek geçtiği anlar yer aldı.

"Uçan araba yarışında Tesla’ya hoş geldiniz biz 11 yıldır buradayız"

Alef CEO’su Jim Dukhovny, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Tesla’nın da bu alana adım atmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, yarışa yeni katılan rakiplerine "Uçan araba yarışında Tesla’ya hoş geldiniz diyoruz. 11 yıldır buradayız" sözleriyle seslendi.

Bininci test uçuşunda esprili paylaşım

Teknoloji dünyasında yankı uyandıran ve 16 Ekim'de paylaşılan bu video, aslında Alef'in gerçekleştirdiği bininci test uçuşunu yansıtıyor. Şirket yetkilileri, henüz kamuoyuna herhangi bir uçuş yeteneği sergilememiş olan Tesla Roadster'ı esprili bir dille "tarihteki ikinci uçan otomobil" olarak nitelendirdi.

Alef'in bu hamlesi teknoloji çevrelerinde alaycı bir meydan okuma olarak yorumlanırken, şirketin daha önce de Model Zero Ultralight prototipini bir Tesla Cybertruck üzerinden uçurduğu biliniyor. CEO Dukhovny, Tesla gibi devlerin pazara girmesinin yatırımcı ilgisini çekeceğine, yasal düzenlemelerin hızlanmasına yardımcı olacağına ve uçan otomobil ekosistemindeki teknolojik rekabeti büyüteceğine inanıyor.

İki modelin teknolojik altyapısı ve özellikleri

Alef tarafından geliştirilen Model A isimli araç, hem geleneksel kara yollarında seyahat edebilecek hem de dikey iniş kalkış (eVTOL) yapabilecek şekilde dizayn edildi. Özel motor sistemi sayesinde havalanan aracın gövdesi, uçuş esnasında bir nevi kanat işlevi görerek kaldırma kuvveti sağlıyor.

İçerisindeki döner kokpit sistemi yolcunun dengede kalmasına olanak tanırken, olası acil durumlar için araca entegre edilmiş bir kurtarma paraşütü de bulunuyor. Öte yandan Tesla Roadster'ın uçuş yeteneği için jet tahrik sistemlerinden faydalanması bekleniyor, ancak bu teknolojinin ticari bir araç üzerindeki uygulanabilirliği henüz Musk tarafından tam anlamıyla sergilenmedi.

Milyar dolarlık ön sipariş ve teslimat takvimi

Uçan otomobil çalışmalarına resmi olarak 2019 yılında hız veren Alef Aeronautics, Model A'yı ilk kez 2022'de görücüye çıkarmıştı. Karada yaklaşık 354, havada ise 177 kilometre menzil sunan araç, 2023 yılında ABD Federal Havacılık İdaresi'nden özel uçuşa elverişlilik sertifikası alarak önemli bir eşiği aştı.

Her ne kadar bu sertifika doğrudan yaygın ticari kullanım izni anlamına gelmese de şirkete büyük bir ivme kazandırdı. Şirket verilerine göre, 299 bin 999 dolarlık satış etiketiyle piyasaya çıkması beklenen Model A için şimdiden toplam değeri 1 milyar doları bulan 3 bin 600'ün üzerinde ön sipariş toplanmış durumda.

Silikon Vadisi'ndeki tesislerde ilk örneklerinin montaj işlemlerine başlanan aracın, 2026 yılı sonuna kadar sınırlı sayıda müşteriye ulaştırılması ve 2027'de seri üretim kapasitesinin artırılması planlanıyor. İlk etapta yollara çıkacak araçlar, geniş çaplı kullanımdan önce güvenliği sağlamak amacıyla kontrollü şartlar altında test edilmeye devam edecek.


Tesla uçabilen yeni aracı Roadster'ı tanıttı: 0'dan 100'e 0.81 saniyede çıkan roket teknolojisi yola çıkıyor
Ekonomi
Tesla uçabilen yeni aracı Roadster'ı tanıttı: 0'dan 100'e 0.81 saniyede çıkan roket teknolojisi yola çıkıyor
Elon Musk'tan tarihi vaat: ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek
Ekonomi
Elon Musk'tan tarihi vaat: ABD'deki her çocuğa SpaceX hissesi verecek


Başlıklar :uçan otomobilalef aeronauticsteslaelon musktesla roadster
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026