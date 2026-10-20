Hatay’da denetimde çıkan görüntüler ‘Bu kadarına da pes’ dedirtti: İmalathane hamam böceği ve sigara izmaritinden geçilmiyor
Hatay’ın İskenderun ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği fırın denetimlerinde, imalathanedeki hijyen rezaleti gözler önüne serildi. Vatandaşın sağlığını hiçe sayan işletmeye giren ekipler, tezgah altında gezen hamam böcekleri, un çuvallarının yanına atılmış sigara izmaritleri ve duvarları saran örümcek ağlarıyla karşılaştı.
ESKİ HAMURLA YENİ ÜRETİM YAPMIŞLAR
İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda imalatı yapan işletmelere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son adreste yapılan incelemelerde, sadece hijyen kurallarının değil, üretim standartlarının da tamamen çiğnelendiği belirlendi. İmalathanede yapılan detaylı kontrolde, yeni hazırlanan hamura eski hamurların karıştırılarak ekmek üretildiği tespit edildi.
Halk sağlığını doğrudan tehdit eden skandal görüntüler sonrası zabıta ekipleri vakit kaybetmeksizin harekete geçti. İlgili fırın hakkında yasal işlem başlatılarak en üst sınırdan cezai yaptırım uygulandı ve gerekli idari tedbirler alındı. Zabıta ekipleri, denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.