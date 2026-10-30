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Hedef 15 bin varil üretim

Hedef 15 bin varil üretim

Merve Safa Akıntürk
04:00, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Hedef 15 bin varil üretim
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Şırnak'taki Gabar sahasında üretim artarken, Diyarbakır'da kaya petrolü için yürütülen çalışmaların ardından gözler şimdi Adıyaman'a çevrildi. Bir dönem petrolün kalelerinden biri olan kentte, yeni keşiflerle günlük üretimin yaklaşık yüzde 50 artırılarak 15 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Bölgede yeni sondajlar, arama ruhsatları ve yüz milyonlarca liralık yeni yatırımlar planlanıyor.

Türkiye'nin kara sahalarında petrol arama faaliyetleri hız kazanırken, uzun yıllardır üretim yapılan Adıyaman'da yeniden büyüme potansiyeli ortaya çıktı. Mevcut rezervlerin azalması ve eski kuyulardaki üretim düşüşü nedeniyle günlük petrol üretimi 10 bin varilin altına gerileyen kentte, yeni keşiflerle üretimin 15 bin varile yükseltilmesi öngörülüyor. Böylece Adıyaman'ın, Şırnak ve Diyarbakır'ın ardından Türkiye'nin yerli petrol üretimindeki ağırlığını yeniden artırması bekleniyor.

Adıyaman'ın petrol serüveni, 1958 yılında Kahta'da gerçekleştirilen ilk keşifle başladı. 1971'de Adıyaman sahasının bulunması ve sonraki yıllarda yeni rezervlerin üretime alınmasıyla kent, özellikle 1990'lı yıllarda Türkiye'nin başlıca petrol üretim merkezlerinden biri haline geldi. Ancak uzun süredir işletilen sahalarda üretimin doğal olarak azalması, bölgenin petrol üretimindeki payını geriletti. Son dönemde yoğunlaşan arama faaliyetleri, hem mevcut sahaların verimliliğinin artırılmasını hem de yeni rezervlerle üretim kapasitesinin yeniden büyütülmesini amaçlıyor.

574 MİLYON LİRALIK YATIRIM HAMLESİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Kahta ilçesinin Kavaklı köyü yakınlarında Teknecik-3 ve Teknecik-4 adıyla iki yeni petrol arama kuyusu açmayı planlıyor. Her biri yaklaşık 2 bin 600 metre derinliğinde olması öngörülen kuyular ve Beşikli Üretim Kampı'ndaki kapasite artışı için yaklaşık 574 milyon liralık yatırım hedefleniyor. Projeyle petrol depolama kapasitesinin 1.073,8 tondan 3.228,8 tona çıkarılması amaçlanıyor. Ayrıca ağustos ayında TPAO'ya Adıyaman ve Şanlıurfa sınırlarında bulunan 12 bin 601 hektarlık alanda beş yıl süreli yeni petrol arama ruhsatı verildi.

2.240 METREDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Adıyaman'daki arama faaliyetlerinin son adreslerinden biri de merkeze bağlı Alibey köyündeki Uludam-1 kuyusu oldu. Türkiye Petrolleri International Company (TPIC) tarafından yürütülen sondaj çalışmalarında 24 Ekim itibarıyla 2 bin 240 metre derinliğe ulaşıldı. TPIC, kentte 5 sondaj kulesi, 4 kuyu tamamlama kulesi ve 550 personelle çalışıyor. Yeni kuyularda üretime uygun rezerv henüz netleşmezken, günlük 15 bin varillik hedefe ulaşılmasına ilişkin resmi takvim de açıklanmış değil.

GÜNEYDOĞU'DA 3 AYAKLI STRATEJİ

  • Adıyaman'daki hareketlilik, Güneydoğu Anadolu'da genişleyen petrol üretim faaliyetlerinin yeni halkasını oluşturuyor. Şırnak'taki Gabar sahasında günlük üretim yaklaşık 85 bin varile ulaşırken, 2027'de yeni keşiflerle 100 bin varilin aşılması hedefleniyor. Diyarbakır'da ise konvansiyonel petrol üretiminin artırılmasının yanı sıra yatay sondaj ve hidrolik çatlatma yöntemleriyle kaya petrolü potansiyeli araştırılıyor. Şırnak'ta yeni keşiflerle büyüyen üretim, Diyarbakır'da alternatif üretim teknolojileri ve Adıyaman'da eski petrol sahalarının yeniden canlandırılması, Türkiye'nin yerli petrol arzını güçlendirmeye yönelik çalışmalarında üç farklı üretim modelini öne çıkarıyor.

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Başlıklar :GabarEkonomiPetrol
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