Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
16:44, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Avrupa Merkez Bankası (AMB), eylül ayında yaptığı 25 baz puanlık artışın ardından ekim toplantısında faiz oranlarını değiştirmedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası (AMB), ekim ayı para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.
Banka, mevduat faizini yüzde 2,50, ana refinansman faizini yüzde 2,65 ve marjinal fonlama faizini yüzde 2,90 seviyesinde bıraktı.
Eylül ayında faiz artırımına gitmişti
AMB, İran savaşının yol açtığı enflasyon şokunun kalıcı hale gelme riskine karşı eylül toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırmıştı. Banka, bu artışın ardından ekim ayında mevcut faiz seviyelerini korumayı tercih etti. Faiz kararı, AMB Başkanı Christine Lagarde'ın görevinden ayrılmasına ilişkin takvimin netleştiği dönemde alındı.
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