Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Dünya Bankası altın ve gümüş için heyecanlandıran tahminini duyurdu: Yüzde 40'lık dev yükseliş dalgası kapıda

Altın piyasasındaki sert dalgalanmalar yatırımcıyı tedirgin ederken, Dünya Bankası'nın yayımladığı son rapor piyasalar için adeta yeni bir dönemin habercisi oldu. Geçtiğimiz yıl rekor seviyeleri test eden ancak son dönemdeki sert düşüşlerle yatırımcısını tedirgin eden altın ve gümüş için Dünya Bankası'ndan piyasaların yönünü değiştirecek yeni bir tahmin geldi. Küresel belirsizlikler ve jeopolitik risklerin "güvenli liman" talebini yeniden şahlandıracağını vurgulayan banka, 2026 yılında değerli metallerde yüzde 40'a yaklaşan dev bir yükseliş dalgası öngördü.