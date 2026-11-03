Bursa'da TIR ile zeytin yüklü traktör çarpıştı: İki kişi yaralandı

Tarlada kalıyordu, şimdi kapış kapış satılıyor: Avrupa peşine düştü, Almanya ve Hollanda'ya gönderilecek

Bursa'nın Gürsu Ovası'nda şekilsiz ya da küçük olduğu için tarlada kalan tonlarca meyve, kadın eliyle ekonomiye kazandırıldı. Belediye ve kooperatif iş birliğiyle üretilen az tuzlu, doğal meyve turşuları iç piyasada kapış kapış satılırken, dev lezzet için Almanya ve Hollanda da harekete geçti.