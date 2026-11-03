Bursa’da çeşitli suçlardan aranan beş hükümlü yakalandı
Bursa’da Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan beş kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen beş hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.M., uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan B.E. yakalandı.
Ekiplerin çalışmaları çerçevesinde bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. ile 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan M.V. ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. da gözaltına alındı.
Yakalanan 5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.