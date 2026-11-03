Galatasaray - Stuttgart: 2-0
Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçını kaybettikten sonra Lille karşısında aldığı galibiyetle çıkışa geçen Galatasaray, dördüncü hafta mücadelesinde Stuttgart'ı 2-0 mağlup etti. Aleksey Batrakov performansıyla maça damga vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Galatasaray, Alman temsilcisi Stuttgart'ı RAMS Park'ta ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan sarı-kırmızılı ekip, Aleksey Batrakov'un 12 ve 15. dakikalarda attığı gollerle ilk bölümde 2-0 öne geçti.
Mücadelenin kalan bölümünde üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi'ne Sporting karşısında aldığı 3-1'lik yenilgiyle başlayan Galatasaray, ikinci haftada Barcelona'ya 4-1 mağlup olmuştu. Üçüncü haftada Lille'i 4-2 yenerek ilk galibiyetini alan temsilcimiz, Stuttgart karşısında da kazanarak üst üste ikinci zaferini elde etti.
Bu sonuçla puanını 6'ya çıkaran sarı-kırmızılılar, lig aşamasında ilk 24'e kalma hedefi doğrultusunda önemli bir avantaj yakaladı.