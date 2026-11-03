Yine Deniz Undav yine olay: Galatasaray maçında ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Stuttgart'ı konuk ettiği Şampiyonlar Ligi maçında Barış Alper Yılmaz ile Deniz Undav karşı karşıya geldi. Yedek kulübesi önünde yaşanan tartışmanın ardından Alman futbolcunun fiziki müdahalesiyle tansiyon yükseldi. Sinirlerine hâkim olmakta zorlanan Barış Alper'i takım arkadaşları güçlükle sakinleştirirken hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada Barış Alper Yılmaz ile Alman ekibinin futbolcusu Deniz Undav arasında kavga çıktı.
Yedek kulübesinin hemen önünde Barış Alper'in Stuttgartlı bir oyuncuyla yaşadığı gerginliğe Deniz Undav da dahil oldu.
Alman futbolcunun fiziki müdahalede bulunarak tahrik etmesine Barış Alper sert karşılık verdi.
Deniz Undav'ın üzerine yürüyen ve oldukça sinirli olduğu görülen Barış Alper Yılmaz, takım arkadaşlarının müdahalesiyle güçlükle sakinleştirildi.
Yaşananların ardından İngiliz hakem Chris Kavanagh, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.
Deniz Undav, daha önce Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada da İsmail Yüksek ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelmişti.