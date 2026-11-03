Ünlü yorumcu “Berbat bir oyuncu” demişti: Şampiyonlar Ligi'nde coştu
Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov, Stuttgart karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'nde dikkatleri üzerine çekti. Rus futbolcunun Avrupa arenasındaki gol sayısı 4'e yükselirken sarı-kırmızılı formayla toplam skor katkısı 8'e ulaştı. Genç yıldızın performansının ardından ünlü yorumcunun daha önce yaptığı eleştirel yorum yeniden gündeme geldi.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, etkileyici performansını Stuttgart karşısında da sürdürdü.
Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ilk yarısında iki kez fileleri havalandıran 21 yaşındaki futbolcu, takımının skor yükünü üstlenen isim oldu.
Genç oyuncu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gol sayısını 4'e çıkardı. Batrakov, Galatasaray formasıyla çıktığı 12 maçta ise 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Batrakov'un Stuttgart karşısındaki performansı, eski futbolcu Ahmet Dursun'un Rus oyuncu hakkında daha önce yaptığı açıklamaları yeniden gündeme taşıdı.
Dursun, genç futbolcuyu değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştı:
"Batrakov diye bir oyuncu almışlar. Berbatov gibi bir şey ya! Berbat bir oyuncu. 10 numara diye aldılar bu adam ne 6 oynar ne 8 oynar."