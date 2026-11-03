Galatasaray - Stuttgart CANLI TRT 1 İZLE | Galatasaray - Stuttgart maçı canlı izle
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımını konuk edecek. RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak. Galatasaray - Stuttgart maçı TRT 1 CANLI İZLE. Galatasaray - Stuttgart maçını canlı izlemek için haberimizde bakabilirsiniz.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Almanya ekibi Stuttgart'ı ağırlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki maçında Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 ve İspanya devi Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray, üçüncü haftada ise Fransa ekibi Lille'i 4-2 yendi.
Ligdeki ilk iki maçında Norveç ekibi Viking'i 3-1 ve Slovakya takımı Slovan Bratislava'yı da 3-0 mağlup eden Stuttgart ise son maçında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, statü gereği oynayamayacak futbolcuların dışında Stuttgart karşısında tam kadro sahaya çıkacak. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı ekipte sadece UEFA'ya bildirilen kadroda yer alamayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği forma giyemeyecek.
GALATASARAY - STUTTGART MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Park'taki maç saat 20.45'te başlayacak. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.