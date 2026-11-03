Okan Buruk'tan Leao ve Sane kararı: Stuttgart ilk 11'ini belirledi
Galatasaray'da Stuttgart maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihi şekillendi. Sane ve Leao kararı dikkat çekerken, sarı-kırmızılıların karşılaşmadaki oyun planı da belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında Stuttgart'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Saat 20.45'te başlayacak kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 tercihi ve hücum hattındaki planı netleşti.
Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un kanatlarda Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'a görev vermesi bekleniyor. Sane ve Leao'nun ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması, maçın gidişatına göre ilerleyen dakikalarda oyuna dahil edilmesi planlanıyor.
Galibiyetin anahtarı yüksek tempo
Stuttgart karşısında galibiyeti hedefleyen Okan Buruk'un oyun planında yüksek tempo ön plana çıkıyor. Deneyimli teknik adamın, oyuncularından maç boyunca yoğun efor göstermelerini ve rakip üzerinde baskı kurmalarını istediği öğrenildi.
Galatasaray'ın Stuttgart karşısındaki muhtemel 11'i
Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.