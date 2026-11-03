Arda Güler'den gündem olan hareket! Fenerbahçe bayrağını görünce bir anda karar değiştirdi

Real Madrid'in Racing'i 3-0 mağlup ettiği maça yaptığı asistle damga vuran Arda Güler, devre arasında gösterdiği jestle de gündem oldu. Milli futbolcu, tribünde Fenerbahçe bayrağı açan bir taraftara formasını hediye ederek büyük bir mutluluk yaşattı.