Arda Güler'den gündem olan hareket! Fenerbahçe bayrağını görünce bir anda karar değiştirdi
Real Madrid'in Racing'i 3-0 mağlup ettiği maça yaptığı asistle damga vuran Arda Güler, devre arasında gösterdiği jestle de gündem oldu. Milli futbolcu, tribünde Fenerbahçe bayrağı açan bir taraftara formasını hediye ederek büyük bir mutluluk yaşattı.
İspanya'da gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam eden milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'in Racing'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada yine sahneye çıktı. Mücadelede 1 asist kaydederek galibiyette önemli rol oynayan genç yıldız, saha içinin yanı sıra saha dışındaki hareketiyle de takdir topladı.
Karşılaşmanın ilk yarısının tamamlanmasının ardından soyunma odasına yönelen Arda Güler'den tribündeki bir taraftar formasını istedi. İlk anda gelemeyeceğini belirten bir işaret yapan genç yetenek, tribünde açılan Fenerbahçe bayrağını fark edince kararını aniden değiştirdi.
Formayı alan taraftar şaşkınlık yaşadı
Üzerindeki formayı çıkararak sarı-lacivertli bayrağı tutan taraftara veren Arda Güler, unutulmayacak bir anıya imza attı. O anları saniye saniye cep telefonuyla kaydeden taraftar, aldığı hediye karşısında büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı.