Conceiçao'nun Fenerbahçe'den talebi belli oldu
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, yeni teknik direktör konusunu değerlendirmek üzere bir araya geldi. Adaylar arasında Sergio Conceiçao öne çıkarken Portekizli çalıştırıcının sözleşme talebi de netleşti. İki taraf arasında pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı kapsamında yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
Sarı-lacivertlilerin gündemindeki isimlerden Sergio Conceiçao ile yapılacak olası anlaşmanın ayrıntıları da görüşüldü.
Gazeteci Erdem Akbaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre, Portekizli teknik adam 2,5 yıllık sözleşme talep ediyor. Fenerbahçe yönetiminin ise deneyimli çalıştırıcıyı 1,5 yıllık kontrata ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Akbaş, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Son karar Başkan Aziz Yıldırım’ın. Portekizli teknik adam 2.5 yıllık kontrat istiyor, Fenerbahçe ise hocayı 1.5 yıla ikna etmeye çalışıyor. Tüm şartlar oluşursa Conceição İstanbul’a davet edilecek"