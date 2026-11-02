Fenerbahçe paylaştı! Liverpool maçı öncesi büyük müjde
14:48, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 14:57, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde iki puanı bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'ye İngiliz yıldızı Mason Greenwood'dan sevindirici haber geldi. Göztepe maçında forma giyemeyen yetenekli futbolcu, sarı-lacivertlilerin bugün gerçekleştirdiği antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek olan Fenerbahçe, dev maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Süper Lig'deki Göztepe karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Mason Greenwood cephesinde sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı-lacivertli kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, İngiliz yıldızın bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalışmalara katıldığı görüldü. Zorlu Liverpool mücadelesi öncesinde gelen bu haber, sarı-lacivertli camiada olumlu karşılandı.
Spor
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