Referansı sağlam çıktı! Fenerbahçe'ye Sergio Conceiçao'yu o isim 'alın' demiş

Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası teknik direktörlük koltuğuna Sergio Conceiçao oturuyor. Sarı-lacivertli yönetimin son kararını Portekizli çalıştırıcı yönünde verdiği belirtildi.

HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe teknik direktör arayışında sona geldi ve Conceiçao'yu İstanbul'a davet etti. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe yönetiminin deneyimli teknik adam için Pep Guardiola ve Jorge Jesus ile iletişime geçtiği aktarıldı. Pep Guardiola ve Jorge Jesus'un Sergio Conceição için olumlu referans verdiği belirtildi.

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