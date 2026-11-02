Referansı sağlam çıktı! Fenerbahçe'ye Sergio Conceiçao'yu o isim 'alın' demiş
11:22, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 11:38, 02/11/2026, Pazartesi
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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Porto ile Beşiktaş takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde, Porto takımının teknik direktörü Sergio Conceiçao ve takım futbolcusu Alex Telles (fotoğrafta), maçın oynananacağı Dragao Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
Fenerbahçe'nin, anlaşmaya vardığı iddia edilen teknik direktör Sergio Conceiçao'yu iki sürpriz isme danıştığı ve olumlu referans aldığı belirtildi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası teknik direktörlük koltuğuna Sergio Conceiçao oturuyor. Sarı-lacivertli yönetimin son kararını Portekizli çalıştırıcı yönünde verdiği belirtildi.
HT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe teknik direktör arayışında sona geldi ve Conceiçao'yu İstanbul'a davet etti. Portekizli teknik adamın kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Fenerbahçe yönetiminin deneyimli teknik adam için Pep Guardiola ve Jorge Jesus ile iletişime geçtiği aktarıldı. Pep Guardiola ve Jorge Jesus'un Sergio Conceição için olumlu referans verdiği belirtildi.
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Başlıklar :FenerbahçeSergio ConceiçaoJorge Jesus