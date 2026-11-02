Trio tartışmalı üç pozisyonu değerlendirdi
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonlar, Trio programında değerlendirildi. Eski hakem Bülent Yıldırım'ın üç ayrı pozisyon için yaptığı yorumlar dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmada hakem kararları gündem oldu. Siyah-beyazlıların 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadığı mücadelede yaşanan tartışmalı pozisyonlar, beIN SPORTS'ta yayınlanan Trio programında masaya yatırıldı.
Eski hakem Bülent Yıldırım, karşılaşmanın farklı dakikalarında yaşanan pozisyonları değerlendirdi. Özellikle Beşiktaşlı futbolcuların dahil olduğu üç ayrı pozisyonda kırmızı kart çıkması gerektiği yönündeki yorumlar dikkat çekti.
5. dakikada Agbadou ile Hajradinovic arasında yaşanan pozisyon
Bülent Yıldırım: Bu pozisyon bariz gol şansı. Kaleye olan mesafe çok yakın, Hajradinovic kaleye daha yakın, kontrol ihtimali yüksek, topu kontrol etme ihtimali yok ve başka savunma oyuncusu yok. Nübel pozisyona geç kalıyor. Bariz gol şansının bütün kriterleri oluşmuş durumda. Net bir kırmızı kart, VAR'ın müdahale etmesi gerekirdi. Çok net bir hata var.
40. dakikada Ayberk Karapo ile Murillo arasındaki mücadele
Bülent Yıldırım: Murillo, Ayberk'e sinirlendi. Doğal aksiyon bittikten sonra Ayberk'in kasık bölgesine sol ayağıyla ekstra hareket yapıyor. Gözden kaçan bir şiddetli hareket. Murillo'nun kırmızı kart görmesi gerekirdi.
79. dakikada Arous ile Vlahovic arasında yaşanan pozisyon
Bülent Yıldırım: Hakem sarı kart gösterdi. Bu hareket şiddetli bir harekettir. Bu futbol mu? Hayır. Adem Atous'un kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Hakem ve VAR tarafından atlandı.