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Hakan Safi'den dikkat çeken açıklama: Futbolcuların kendisine söylediklerini anlattı

Hakan Safi'den dikkat çeken açıklama: Futbolcuların kendisine söylediklerini anlattı

09:08, 02/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 09:24, 02/11/2026, Pazartesi
AA
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Hakan Safi'den dikkat çeken açıklama: Futbolcuların kendisine söylediklerini anlattı

Fenerbahçe'de yaşanan kötü sonuçların ardından futbolcuların moral durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi. Eski başkan adayı Hakan Safi, oyuncuların psikolojik olarak yıprandığını belirterek, “Moralleri bozuk, sahaya çıkmak istemiyorlar” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkan adaylarından Hakan Safi, Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe Kulübünün eski başkan adaylarından Hakan Safi, Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haziran ayında Fenerbahçe Kulübünde yapılan seçimde başkan adayı olan Hakan Safi, 2-2 sona eren Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesine ilişkin, "Kasımpaşa'da doğmuş büyümüş biri olarak ben de Kasımpaşa'nın evladıyım. Semtimizin takımı, bizi de çok güzel ağırladılar. Güzel maç oldu, 2-2 bitti" ifadelerini kullandı.

Haziran ayında Fenerbahçe Kulübünde yapılan seçimde başkan adayı olan Hakan Safi, 2-2 sona eren Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesine ilişkin, "Kasımpaşa'da doğmuş büyümüş biri olarak ben de Kasımpaşa'nın evladıyım. Semtimizin takımı, bizi de çok güzel ağırladılar. Güzel maç oldu, 2-2 bitti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin zor zamanlardan geçtiğini anlatan Safi, "Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri olacak, yapılacak ama seçilmiş bir yönetimimiz var, Aziz başkanımız var. Ben her zaman bu durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. Bugün istifa dememizin veya topçulara kötü tezahürat yapmamızın kimseye faydası yok. Bugün için transfer zamanı değil. Aziz başkanın dediği gibi de seneye zaten seçim var. Seçimde kendisi de aday olmayacağını söylüyor. Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir büyük başkan olduğunu herkes biliyor. Bütün camiadan rica ediyorum, hiç kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın" diye konuştu.

Fenerbahçe'nin zor zamanlardan geçtiğini anlatan Safi, "Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri olacak, yapılacak ama seçilmiş bir yönetimimiz var, Aziz başkanımız var. Ben her zaman bu durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. Bugün istifa dememizin veya topçulara kötü tezahürat yapmamızın kimseye faydası yok. Bugün için transfer zamanı değil. Aziz başkanın dediği gibi de seneye zaten seçim var. Seçimde kendisi de aday olmayacağını söylüyor. Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir büyük başkan olduğunu herkes biliyor. Bütün camiadan rica ediyorum, hiç kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın" diye konuştu.

Sarı-lacivertli futbol takımının kötü sonuçlar aldığını dile getiren Safi, "31 Ekim tarihi itibarıyla belki ilk defa tarihimizde 9 puan geriye düştük. Kabul edilebilir bir pozisyon değil. Bugün yapmamız gereken Aziz başkanın etrafında kenetlenmektir. Kimin hesabı varsa da bunu sene sonuna saklaması lazım. O yüzden taraftarlardan rica ediyorum. Topçularla konuşuyoruz, moralleri bozuk, sahaya çıkmak istemiyorlar. Moralleri bozuluyor. Futbolda biliyorsunuz ne kadar profesyonel de olsalar hepsi gönüldaş, gönüllerince oynuyorlar. Dolayısıyla destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var, iki tane Fenerbahçe yok. Bugün Fenerbahçe olmasa, belki hiçbirimiz burada yan yana gelemeyiz. O yüzden eleştiriyi de dozunda yapmak lazım. Fenerbahçe'miz, hepimizin Fenerbahçe'si. Sene sonuna kadar hepinizden Fenerbahçe için, Aziz başkan için destek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli futbol takımının kötü sonuçlar aldığını dile getiren Safi, "31 Ekim tarihi itibarıyla belki ilk defa tarihimizde 9 puan geriye düştük. Kabul edilebilir bir pozisyon değil. Bugün yapmamız gereken Aziz başkanın etrafında kenetlenmektir. Kimin hesabı varsa da bunu sene sonuna saklaması lazım. O yüzden taraftarlardan rica ediyorum. Topçularla konuşuyoruz, moralleri bozuk, sahaya çıkmak istemiyorlar. Moralleri bozuluyor. Futbolda biliyorsunuz ne kadar profesyonel de olsalar hepsi gönüldaş, gönüllerince oynuyorlar. Dolayısıyla destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var, iki tane Fenerbahçe yok. Bugün Fenerbahçe olmasa, belki hiçbirimiz burada yan yana gelemeyiz. O yüzden eleştiriyi de dozunda yapmak lazım. Fenerbahçe'miz, hepimizin Fenerbahçe'si. Sene sonuna kadar hepinizden Fenerbahçe için, Aziz başkan için destek istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Hakan Safi, camiaya seslenerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:


"Ben kendi adıma böyle uygun olduğunu düşünüyorum. Yoksa eleştirmek çok kolay ama bir tane Fenerbahçe var. Daha çok maçlarımız olacak, Fenerbahçe konuşulmaya devam edilecek. Fenerbahçe çok daha zor günler gördü, çok daha zor zamanlar da yaşadı ama her zaman için bir gitti, bin olarak geri geldi. O yüzden hepinizden ricam; seçilmiş yönetime destek olmanızdır. Kimin bir hesabı varsa da taraftar olsun, spor yazarı olsun veya içinizdeki Fenerbahçeliler olsun, herkes hesabını sene sonuna bıraksın istiyorum."

Hakan Safi, camiaya seslenerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:"Ben kendi adıma böyle uygun olduğunu düşünüyorum. Yoksa eleştirmek çok kolay ama bir tane Fenerbahçe var. Daha çok maçlarımız olacak, Fenerbahçe konuşulmaya devam edilecek. Fenerbahçe çok daha zor günler gördü, çok daha zor zamanlar da yaşadı ama her zaman için bir gitti, bin olarak geri geldi. O yüzden hepinizden ricam; seçilmiş yönetime destek olmanızdır. Kimin bir hesabı varsa da taraftar olsun, spor yazarı olsun veya içinizdeki Fenerbahçeliler olsun, herkes hesabını sene sonuna bıraksın istiyorum."

Haziran ayında yapılan seçimlerin hatırlatılması üzerine Safi, "Güzel bir seçim oldu. Seçimimizi yaptık, bitirdik. Biz de seçim sonuçlarından sonra bir açıklamada bulunduk. Bugün bunları konuşmamızın Fenerbahçe'ye bir faydası yok. Artık transfer yapılmış bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla bir şey konuşmaya da eleştirinin de şu an bir anlamı yok. Ocak ayına kadar transfer kapalı. Dolayısıyla artık dünü unutup bugünü ve yarını yaşamamız lazım. Bir tane Fenerbahçe'miz var. O yüzden herkesi itidalli olmaya çağırıyorum. Sakin kalmaya çağırıyorum. Dünü konuşmanın kimseye faydası yok. Burası Fenerbahçe. Hep yarın var. Önümüzde Liverpool maçı var. Fenerbahçe taraftarından da rica ediyorum. İstifa seslerine katılan var, katılmayan var. Biz de seyrediyoruz. O yüzden hep destek, tam destek demenin tam zamanı. Eleştirmek çok kolay, önümüze bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Haziran ayında yapılan seçimlerin hatırlatılması üzerine Safi, "Güzel bir seçim oldu. Seçimimizi yaptık, bitirdik. Biz de seçim sonuçlarından sonra bir açıklamada bulunduk. Bugün bunları konuşmamızın Fenerbahçe'ye bir faydası yok. Artık transfer yapılmış bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla bir şey konuşmaya da eleştirinin de şu an bir anlamı yok. Ocak ayına kadar transfer kapalı. Dolayısıyla artık dünü unutup bugünü ve yarını yaşamamız lazım. Bir tane Fenerbahçe'miz var. O yüzden herkesi itidalli olmaya çağırıyorum. Sakin kalmaya çağırıyorum. Dünü konuşmanın kimseye faydası yok. Burası Fenerbahçe. Hep yarın var. Önümüzde Liverpool maçı var. Fenerbahçe taraftarından da rica ediyorum. İstifa seslerine katılan var, katılmayan var. Biz de seyrediyoruz. O yüzden hep destek, tam destek demenin tam zamanı. Eleştirmek çok kolay, önümüze bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Safi, olağanüstü seçim olması halinde aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Olağanüstü seçim de olsa mayıs ayında bir daha seçim var. Dolayısıyla bugün seçim konuşmanın camianın hiçbir ferdine faydası yok. Sizlerden de rica ediyorum bunları lütfen köpürtmeyin. Fenerbahçe'nin saygıdeğer bir kongre yapısı var. Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarı var. O yüzden mayıs ayına kadar sizlerden de rica ediyorum, seçimle ilgili kimsenin bir şey konuşmaması. Kimin ne hesabı varsa içeride, dışarıda; mayıs ayında gelir, herkes eleştirisini yapar, ona göre de gardını alır. O yüzden bugün için Fenerbahçe'nin gündeminde sadece önümüzdeki maç olması lazım, başka bir şeyin de olmaması gerekiyor" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.

Safi, olağanüstü seçim olması halinde aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Olağanüstü seçim de olsa mayıs ayında bir daha seçim var. Dolayısıyla bugün seçim konuşmanın camianın hiçbir ferdine faydası yok. Sizlerden de rica ediyorum bunları lütfen köpürtmeyin. Fenerbahçe'nin saygıdeğer bir kongre yapısı var. Fenerbahçe'nin 30 milyon taraftarı var. O yüzden mayıs ayına kadar sizlerden de rica ediyorum, seçimle ilgili kimsenin bir şey konuşmaması. Kimin ne hesabı varsa içeride, dışarıda; mayıs ayında gelir, herkes eleştirisini yapar, ona göre de gardını alır. O yüzden bugün için Fenerbahçe'nin gündeminde sadece önümüzdeki maç olması lazım, başka bir şeyin de olmaması gerekiyor" yanıtını vererek sözlerini tamamladı.
Başlıklar :FenerbahçeHakan SafiAziz Yıldırım
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