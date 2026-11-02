Hakan Safi'den dikkat çeken açıklama: Futbolcuların kendisine söylediklerini anlattı

Haziran ayında yapılan seçimlerin hatırlatılması üzerine Safi, "Güzel bir seçim oldu. Seçimimizi yaptık, bitirdik. Biz de seçim sonuçlarından sonra bir açıklamada bulunduk. Bugün bunları konuşmamızın Fenerbahçe'ye bir faydası yok. Artık transfer yapılmış bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla bir şey konuşmaya da eleştirinin de şu an bir anlamı yok. Ocak ayına kadar transfer kapalı. Dolayısıyla artık dünü unutup bugünü ve yarını yaşamamız lazım. Bir tane Fenerbahçe'miz var. O yüzden herkesi itidalli olmaya çağırıyorum. Sakin kalmaya çağırıyorum. Dünü konuşmanın kimseye faydası yok. Burası Fenerbahçe. Hep yarın var. Önümüzde Liverpool maçı var. Fenerbahçe taraftarından da rica ediyorum. İstifa seslerine katılan var, katılmayan var. Biz de seyrediyoruz. O yüzden hep destek, tam destek demenin tam zamanı. Eleştirmek çok kolay, önümüze bakmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.