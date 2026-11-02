Fenerbahçe'de kredisi tükendi: Yeni hoca gelince gönderilecek

Galatasaray'ın eski yıldızı Muslera'dan büyük hata

Galatasaray’ın eski kalecisi Fernando Muslera, Estudiantes’in Instituto ile 3-3 berabere kaldığı maçta yaptığı hatayla gündeme geldi. Arjantin Clausura’nın 15. haftasında oynanan karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Muslera, kendisine gönderilen geri pasta topu Facundo Suárez’e kaptırdı. Suárez de boş kaleye yaptığı vuruşla Instituto’yu 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıda da kalesinden çıkışında zamanlama hatası yapan Muslera, Leonel Mosevich’in kafa vuruşuyla gelen gole engel olamadı. 52. dakikada ise Jhon Córdoba’nın dar açıdan yaptığı vuruşta da top ağlarla buluştu ve Instituto farkı 3’e çıkardı. Estudiantes, 50. dakikada Santiago Núñez’in ikinci sarı karttan oyun dışında kalmasıyla 10 kişi mücadele etmesine rağmen geri dönüşe imza attı. Guido Carrillo, Tiago Palacios ve Fabricio Pérez’in golleriyle skoru 3-3’e getiren ev sahibi ekip, sahadan bir puanla ayrıldı.