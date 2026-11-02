Fenerbahçe'de kredisi tükendi: Yeni hoca gelince gönderilecek
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışı sürerken kulüpteki bazı isimlerin geleceği de merak konusu oldu. Sarı-lacivertlilerde gözler, yeni hocanın gelişiyle birlikte alınacak kararlara çevrildi.
Fenerbahçe'de Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in geleceği tartışma konusu oldu. Sarı-lacivertli camiada, takımın yapılanmasında ve kadro mühendisliğinde beklentilerin gerisinde kaldığı düşünülen Çetin'e yönelik güvenin büyük ölçüde azaldığı öne sürüldü.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'in görev süresinin sonuna gelindiği konuşuluyor. Yönetimin, yeni teknik direktörün belirlenmesiyle birlikte Çetin'in geleceği hakkında da karar vermesi bekleniyor.
Başkan Aziz Yıldırım'ın yeni teknik adamla ilgili planlamasını netleştirirken Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in görevine devam edip etmeyeceğini de değerlendireceği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte gözler, yeni hocanın gelişiyle birlikte alınacak kararlara çevrildi.