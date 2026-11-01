Vincenzo Italiano'dan Kasımpaşa maçı sonrası flaş itiraf: 'Bunu çözmemiz lazım!'

Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede takımının deplasmanlardaki performansını ele aldı. Deplasmanda kazanabilecek kapasiteye sahip olduklarını vurgulayan Italiano, iç sahadaki kalite ve konsantrasyonu dış sahada gösteremediklerini dile getirdi.Daha önce Fenerbahçe karşısında deplasmanda kazandıklarını hatırlatan Italiano, bu performansı sürdürememelerinin bedelini ağır ödediklerini belirtti. Rakiplerinin de iyi oynadığını söyleyen teknik adam, yedikleri iki golün ardından istedikleri sonuca ulaşamadıklarını kaydetti.

"Galibiyete çok yakındık"

İç sahada daha az hata yaptıklarını ve çok sayıda gol fırsatı ürettiklerini belirten Italiano, deplasmanlarda aynı seviyeye ulaşamadıklarını ifade etti.

İtalyan teknik adam, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bence bugün eski deplasmanlara bakarsak, galibiyete çok yakındık. Fenerbahçe maçını kazandık. Aradan zaman geçti ama onu kazandık. Bu takımın deplasmanda kazanacak kapasitesi var ama iç sahadaki kaliteyi, konsantrasyonu deplasmanda gösteremiyoruz ve bedelini çok ağır ödüyoruz.

Böyle olunca rakipler de iyi oynuyor. İki güzel gol attılar. İç sahada çok az hata yapıyoruz, çok şans yaratıyoruz, mükemmel denecek oyuna deplasmanda erişemiyoruz. Çözüm bulmamız lazım, bulacağız. Galibiyete çok yakındık, olmadı. Bunu çözmemiz lazım."

Spor

Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki: "Hakem faciasıyla 2 puanımız gitti!"

Spor

Kasımpaşalı yıldızından maç sonu zehir zemberek sözler! "Kendilerini süperstar görüyorlar, çok kibirliler"