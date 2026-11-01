Eski hakem 'direkt kırmızı kart' dedi, o pozisyona VAR bile müdahale etmedi! Beşiktaş - Kasımpaşa maçında tartışmalı karar

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmada Amir Murillo'nun Ayberk Karapo'ya yönelik hareketi tartışma konusu oldu. Panamalı futbolcunun rakibine tekme attığı pozisyonda VAR'dan herhangi bir müdahale gelmedi. Peki, Murillo'nun Ayberk'e yaptığı müdahale kırmızı kart mı? İşte eski hakemin yorumu...