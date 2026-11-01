Trossard ve Vlahovic’in golleri yetmedi: Kasımpaşa son dakikalarda 1 puan çıkardı
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 28’ Leandro Trossard, 47’ Dusan Vlahovic ve 60’ Claudio Winck ve 87’de Marcus Rafferty’den geldi. Beşiktaş bu sonuçla puanını 19’a çıkararak 4. sırada yer aldı. Kasımpaşa ise 17 puanla 5. sırada yer aldı. Kasımpaşa - Beşiktaş maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Leandro Trossard, Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 öne geçirdi. İlk yarıyı üstün tamamlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarının hemen başında farkı ikiye çıkardı. Dusan Vlahovic, 47. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0'a taşıdı.
Ev sahibi Kasımpaşa, 60. dakikada Claudio Winck'in golüyle farkı bire indirdi. Mücadelenin son bölümünde beraberlik için baskısını artıran lacivert-beyazlılar, 87. dakikada Marcus Rafferty'nin golüyle skoru 2-2'ye getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kasımpaşa, son bölümde bulduğu golle bir puanı kurtardı.
BEŞİKTAŞ 19, KASIMPAŞA 17 PUANA YÜKSELDİ
Bu sonuçla Beşiktaş puanını 19'a yükselterek Süper Lig'de 4. sıradaki yerini korudu. Kasımpaşa ise puanını 17'ye çıkardı ve 5. sırada yer aldı.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ
Kasımpaşa - Beşiktaş maç özetini izlemek için TIKLAYIN.