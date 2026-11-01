Thomas Reis Trabzonspor tarihine geçti! Bunu yapan ilk teknik direktör oldu

'BUNU HEP BİRLİKTE YAPIYORUZ'

Thomas Reis 2-0'lık Gaziantep galibiyeti sonrası konuştu. İşte o açıklama: "Bunu duymak elbette çok güzel (Trabzonspor ile yakaladığı seri) ama ben bu takımın sadece bir parçasıyım. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Tebriği, övgüyü hak eden takımımız. Elbette tarihte yer almak çok güzel ama en önemlisi birlikte bunu başarmamız. Bizim için önemli olan, sıradaki maçları kazanmak, puanları almak.









Sakat oyuncularımızın da çok erken dönmelerini umuyorum. İyi döneceklerini umuyorum. Takım iyi gidiyor. Umarım buna devam edeceğiz."



