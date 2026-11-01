Thomas Reis Trabzonspor tarihine geçti! Bunu yapan ilk teknik direktör oldu
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili ekibin başında Süper Lig'de çıktığı ilk 5 maçı da kazanarak kulüp tarihine geçti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo-mavili kulübün tarihine adını yazdırdı. Opta'nın paylaştığı veriye göre Alman çalıştırıcı, Trabzonspor tarihinde takımın başında çıktığı ilk 5 Süper Lig maçını kazanan ilk teknik direktör oldu.
Karadeniz ekibinde göreve başladığı dönemden itibaren elde ettiği sonuçlarla dikkat çeken Reis, üst üste gelen galibiyetlerle önemli bir başarıya imza attı.
İlk 5 lig maçının tamamından galibiyetle ayrılan deneyimli teknik adam, Trabzonspor tarihindeki teknik direktörler arasında bu seriyi yakalayan ilk isim olarak kayıtlara geçti.
Bordo-mavili ekipte Thomas Reis yönetiminde yakalanan bu başlangıcın, takımın ligdeki hedefleri açısından nasıl bir tablo ortaya koyacağı ise ilerleyen haftalarda netlik kazanacak.
İşte Thomas Reis'in galibiyet serisi;
✅ Trabzonspor 4-0 Galatasaray
✅ Samsunspor 0-3 Trabzonspor
✅ Trabzonspor 2-0 Beşiktaş
✅ Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor
✅ Trabzonspor 2-0 Gaziantep FK
🏆 KONFERANS LİGİ
✅ Kuopion 2-4 Trabzonspor
✅ Trabzonspor 2-0 Hearts
'BUNU HEP BİRLİKTE YAPIYORUZ'
Thomas Reis 2-0'lık Gaziantep galibiyeti sonrası konuştu. İşte o açıklama: "Bunu duymak elbette çok güzel (Trabzonspor ile yakaladığı seri) ama ben bu takımın sadece bir parçasıyım. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Tebriği, övgüyü hak eden takımımız. Elbette tarihte yer almak çok güzel ama en önemlisi birlikte bunu başarmamız. Bizim için önemli olan, sıradaki maçları kazanmak, puanları almak.
Sakat oyuncularımızın da çok erken dönmelerini umuyorum. İyi döneceklerini umuyorum. Takım iyi gidiyor. Umarım buna devam edeceğiz."