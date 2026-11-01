Kasımpaşa - Beşiktaş Canlı Skor - Canlı Anlatım - İlk 11'ler
18:00, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 18:03, 01/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
Kasımpaşa - Beşiktaş canlı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Kasımpaşa - Beşiktaş maçının ilk 11'leri, canlı skor ve canlı anlatım ekranı haberimizde.
Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ve Beşiktaş bu akşam saat 19.00'da karşı karşıya geliyor. İşte Kasımpaşa - Beşiktaş ilk 11'ler, canlı skor ve canlı anlatım ekranı...
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ İLK 11'LER
Kasımpaşa:
Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk, Kerem, Mendes, Hajradinovic, Rak-Sakyi, Ali Yavuz, Benedyczak.
Beşiktaş:
Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI SKOR
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ CANLI ANLATIM
Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı anlatım ekranı için
Spor
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