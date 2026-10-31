Vincenzo Italiano’dan olay itiraf: "Başkanla aramızda platonik bir aşk var!"
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Napoli ile yaşadığı transfer sürecine ilişkin konuşurken siyah-beyazlı takımdaki hedefini de açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Sky Calcio Unplugged podcastine konuk olarak kariyeri, Napoli ile yaşadığı süreç ve siyah-beyazlı takımdaki hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Yaz transfer döneminde Napoli ile adının anılmasına değinen İtalyan çalıştırıcı, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile aralarındaki ilişkiyi anlattı. Italiano, Beşiktaş'ta ise öncelikli hedefinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu vurguladı.
"De Laurentiis ile platonik bir aşkımız var"
Napoli ile yaşadığı sürece ilişkin konuşan Vincenzo Italiano, kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile aralarında karşılıklı saygı bulunduğunu ancak yollarının kesişmediğini ifade etti.
İtalyan teknik adam, "De Laurentiis ile aramızda platonik bir aşk var ve bu aşk belki de öyle kalmaya mahkûm. Bir türlü gerçek anlamda iletişim kuramıyoruz. Bana duyduğu ve her zaman duymuş olduğu saygıdan memnunum ancak sonuçta tercihler yapılıyor" ifadelerini kullandı.
"Beşiktaş ile şampiyonluk kazanmanın hayalini kuruyorum"
Napoli ihtimalinin geride kaldığını belirten Italiano, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmekten memnun olduğunu dile getirdi.
İtalyan çalıştırıcı, "Onlar kendi yollarında ilerledi, ben de kendi yolumu seçtim. Şimdi Beşiktaş ile şampiyonluk kazanmanın hayalini kuruyorum" sözleriyle siyah-beyazlı takımdaki hedefini ortaya koydu.
Türkiye'de kendisini iyi hissettiğini vurgulayan Italiano, kulüpteki çalışma ortamından da övgüyle bahsetti.
"Türkiye'de kendimi buluyorum. Antrenörler, ekip, tesiste çalışan insanlar... Harika insanlarla çevriliyim. Her gün benim için güzel bir sürpriz. Bu kadar kısa sürede böyle güzel bir ilişki kurmamızı beklemiyordum" diyen deneyimli teknik adam, şampiyonluk hedefini yineledi.
Italiano, "Süper Lig'i kazanmak istiyorum. Bu, buradaki insanlar ve yönetim için muhteşem bir hediye olur" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın lig ve Avrupa performansı
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 9 haftada 18 puan topladı ve 4. sırada yer aldı.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 3 haftada 7 puana ulaşarak 8. sırada konumlandı. İtalyan teknik adamın açıklamaları, Beşiktaş'ta sezonun geri kalanına yönelik şampiyonluk hedefini bir kez daha gündeme taşıdı.