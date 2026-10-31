Vincenzo Italiano’dan olay itiraf: "Başkanla aramızda platonik bir aşk var!"

İtalyan teknik adam, "De Laurentiis ile aramızda platonik bir aşk var ve bu aşk belki de öyle kalmaya mahkûm. Bir türlü gerçek anlamda iletişim kuramıyoruz. Bana duyduğu ve her zaman duymuş olduğu saygıdan memnunum ancak sonuçta tercihler yapılıyor" ifadelerini kullandı.



