Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: "Ona hediye ediyorum"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında aldığı farklı galibiyeti maçta süre alamayan oyuncusuna armağan etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 10. haftasının açılış maçında TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Teknik direktör Okan Buruk, maçın ardından yaptığı açıklamada galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya adadı.
Deneyimli çalıştırıcı, "Galibiyeti Abdülkerim Bardakcı'ya armağan etmek istiyorum. Konyalı ama bugün buraya gelemedi. Ona armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao da karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Abdülkerim Bardakcı'ya destek verdi.
Leao, "Kaptanımız da cezalıydı, hak ettiğini düşünmüyorum. Tabii bu benim takdirim değil. Bu galibiyeti onun için de almak istiyorduk" dedi.
Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri derbinin ardından yaşanan olaylar sırasında kırmızı kart görmüştü.