Okan Buruk'tan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: "Ona hediye ediyorum"

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao da karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Abdülkerim Bardakcı'ya destek verdi.





Leao, "Kaptanımız da cezalıydı, hak ettiğini düşünmüyorum. Tabii bu benim takdirim değil. Bu galibiyeti onun için de almak istiyorduk" dedi.