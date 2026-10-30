"Galatasaray kural hatası mı yaptı?" iddiası kısa sürede çürütüldü!
Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında yaptığı oyuncu değişiklikleri sosyal medyada gündem oldu. Bazı futbolseverler sarı kırmızılıların kural hatası yaptığını iddia etti ancak maçın spikeri bu iddiayı kısa sürede çürüttü.
Sarı-kırmızılıların 5 oyuncu değişikliği hakkını aynı anda kullanmasının ardından 68. dakikada bir değişiklik daha yapması, futbolseverlerde kafa karışıklığına yol açtı.
Galatasaray, karşılaşmada 5 oyuncusunu aynı dakika içerisinde değiştirerek normal şartlardaki oyuncu değişikliği hakkını tamamladı.
Ancak 68. dakikada Davinson Sanchez'in kenara gelerek Bitshiabu'nun oyuna dahil olması üzerine sosyal medyada, "Galatasaray 6. değişikliği nasıl yaptı?" sorusu gündeme geldi.
Karşılaşmada Konyaspor kalecisi Bahadır'ın kafa travması geçirmesi nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliği yapıldı. Kafa travması nedeniyle uygulanan ilave değişiklik hakkı, rakip takıma da ekstra bir oyuncu değişikliği yapabilme imkânı sağladı. Okan Buruk da bunun üzerine bir oyuncu daha değiştirmek için Bitshiabu hamlesini yaptı.
Bu nedenle Galatasaray, normal 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanmış olmasına rağmen 6. oyuncu değişikliği hakkı elde etti. Sarı-kırmızılılar da bu hakkını 68. dakikada Davinson Sanchez'in yerine Bitshiabu'yu sahaya sürerek kullandı.
Böylece sosyal medyada tartışma yaratan 6. değişikliğin, Konyaspor kalecisi Bahadır'ın yaşadığı kafa travması sonrası devreye giren ek oyuncu değişikliği kuralından kaynaklandığı ortaya çıktı.
Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında skoru değiştirdikten sonra 5 oyuncuyu aynı anda değiştirdi.
Konya deplasmanında açılışı Osimhen yaptı. Yunus, Batrakov ve Leao (P) da attığı goller farkı açmıştı.