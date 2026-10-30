"Galatasaray kural hatası mı yaptı?" iddiası kısa sürede çürütüldü!

Karşılaşmada Konyaspor kalecisi Bahadır'ın kafa travması geçirmesi nedeniyle zorunlu oyuncu değişikliği yapıldı. Kafa travması nedeniyle uygulanan ilave değişiklik hakkı, rakip takıma da ekstra bir oyuncu değişikliği yapabilme imkânı sağladı. Okan Buruk da bunun üzerine bir oyuncu daha değiştirmek için Bitshiabu hamlesini yaptı.