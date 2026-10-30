Osimhen Galatasaraylıları duygulandırdı: Yeni doğan çocuğuna rağmen Konya'ya geldi
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Tümosan Konyaspor deplasmanı öncesinde yaptığı fedakârlık ve maçta attığı golle sarı-kırmızılı taraftarların büyük takdirini topladı.
Galatasaray, Konyaspor deplasmanına giderken Victor Osimhen kafilede yer almadı. Çocuğu dünyaya gelen Nijeryalı yıldız için teknik direktör Okan Buruk özel izin konusunda kapıyı açık bıraktı.
Okan Buruk'un, "Çocuğun oldu. Ailenle kalmak istersen sana anlayış gösterebiliriz" sözlerine Osimhen'in, "Hayır, geleceğim. Konyaspor maçının diğer maçlardan bir farkı yok" karşılığını verdiği öğrenildi.
Ailesiyle vakit geçirdikten sonra takımını yalnız bırakmak istemeyen Osimhen, bu sabah uçakla Konya'ya ulaştı. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmada sahaya çıkan yıldız futbolcu, Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Osimhen, golünün ardından yaptığı sevinçle golü yeni doğan çocuğuna armağan etti.
Nijeryalı yıldızın, çocuğunun dünyaya gelmesine rağmen Konyaspor deplasmanında takımının yanında olmak istemesi sarı-kırmızılı taraftarları duygulandırdı.
Sosyal medyada Osimhen için binlerce takdir mesajı paylaşılırken yıldız futbolcunun Galatasaray'a olan bağlılığı ve sorumluluk duygusu taraftarlardan büyük alkış aldı.