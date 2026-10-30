Osimhen Galatasaraylıları duygulandırdı: Yeni doğan çocuğuna rağmen Konya'ya geldi

"Galatasaray kural hatası mı yaptı?" iddiası kısa sürede çürütüldü!

Galatasaray'ın TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında yaptığı oyuncu değişiklikleri sosyal medyada gündem oldu. Bazı futbolseverler sarı kırmızılıların kural hatası yaptığını iddia etti ancak maçın spikeri bu iddiayı kısa sürede çürüttü.