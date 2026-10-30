Dört faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
19:22, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 19:23, 30/10/2026, Cuma
DHA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da 4 ayrı faili meçhul cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay’da 4 ayrı faili meçhul cinayet dosyasının aydınlatıldığını açıkladı.
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Başlıklar :Adalet BakanıAkın GürlekFaili meçhul