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Türk dünyasında 163 maddelik dev imza: Ankara Bildirisi yayımlandı

Türk dünyasında 163 maddelik dev imza: Ankara Bildirisi yayımlandı

14:49, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 14:58, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Türk dünyasında 163 maddelik dev imza: Ankara Bildirisi yayımlandı
Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ankara Bildirisi yayımlandı. Dönem başkanlığı resmen Türkiye'ye geçerken, 163 maddelik metinle stratejik ortaklık ve ebedi dostluk vurgusu yapıldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi kapsamında liderlerin imzaladığı "Ankara Bildirisi" yayımlandı. Bildiride, bölgesel bağlantısallıktan savunma sanayiine, ortak alfabeden ulaştırma koridorlarına kadar geniş bir alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulanırken, Dönem Başkanlığı Türkiye’ye geçti.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi kapsamında liderlerin imzaladığı "Ankara Bildirisi" yayımlandı. Bildiride, bölgesel bağlantısallıktan savunma sanayisine, ortak alfabeden ulaştırma koridorlarına kadar geniş bir alanda işbirliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulanırken, TDT Dönem Başkanlığı resmen Türkiye’ye geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde, "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin ardından yayımlanan 163 maddelik bildiride, küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türk dünyasının dayanışması ve ortak mukavemetinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Bildiriden öne çıkan kritik başlıklar ve kararlar şöyle;

Üye ülkeler arasında birliği pekiştirecek olan "Türk Devletleri Arasında Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması" taslağında kaydedilen ilerleme memnuniyetle karşılandı.

Savunma sanayisinde bilgi ve teknoloji paylaşımını artırmak, nitelikli personel yetiştirmek amacıyla Türkiye’nin ev sahipliğinde bir "TDT Savunma Sanayii Koleji" kurulması imkanının araştırılması kararlaştırıldı.

Teşkilat bünyesinde "Siber Güvenlik Konseyi" ve "Suçla Mücadele Konseyi" kurulmasına yönelik çalışmaların hızlandırılması çağrısı yapıldı.

Kıbrıs meselesinde Ada’daki mevcut gerçekler temelinde sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve Kıbrıs Türk halkının haklarının güvenceye alınması gerektiği yinelendi.

Gazze'deki duruma ilişkin olarak acil ateşkes, insani yardımların ulaştırılması ve iki devletli kalıcı çözüm çağrısı yinelendi.

Ulaştırma ve Enerjide Tarihi Hamleler

Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun geliştirilmesi, Bakü-Tiflis-Kars hattının tam kapasite entegrasyonu, Zengezur Koridoru ile Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projelerinin Orta Koridor'a entegrasyonuna tam destek verildi. Ayrıca kapsamlı bir "TDT Ulaşım Koridorları Stratejisi" hazırlanması teşvik edildi.

Üye ülke vatandaşlarının seyahatlerini kolaylaştırmak amacıyla uluslararası havalimanlarında gönüllülük esasına dayalı "özel yolcu şeritleri" oluşturulması önerildi.

Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Güney Gaz Koridoru’nun stratejik önemine işaret edilirken; Orta Asya-Azerbaycan ve Hazar-Karadeniz-Avrupa Yeşil Enerji Koridoru projelerine verilen destek ifade edildi.

Teknoloji, Uzay ve Dijital Entegrasyon

TDT çatısı altında üretimi tamamlanan 12U ebadındaki "TDT-SAT" küp uydusunun uzaya fırlatılması için yasal ve teknik süreçlerin hızlandırılması kararlaştırıldı.

Dijital Türk Dünyası: Dijital kamu hizmetlerinde entegrasyonu sağlamak amacıyla "Dijital Türk Dünyası Konsepti" ve elektronik dijital imzaların karşılıklı tanınması süreçlerinin tamamlanması teşvik edildi.

TEKNOFEST’in Türk gençliğini bir araya getirmedeki rolü takdirle karşılandı.

Kültür, Sosyal Politika ve Spor

Ortak Türk Alfabesi: 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi'nin yaygınlaştırılması ve bu alfabe temelinde eserlerin neşredilmesi için Türk Akademisi'nin çalışmaları desteklendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı memnuniyetle karşılanarak, aile ve kadının güçlendirilmesine yönelik kurumsal adımlar desteklendi; Türkiye'nin "TDT Aile ve Kadın Konseyi" kurulması girişimi not edildi.

Üye ülke vatandaşı futbolcuların liglerde "yabancı olmayan futbolcu" statüsünde yer alması ve milli takımlar düzeyinde bir "Türk Kupası" turnuvası düzenlenmesi yönündeki istişareler kayda geçirildi.

Teşkilat Yapısı ve Gelecek Zirveler

Başarılı dönem başkanlığı dolayısıyla Azerbaycan’a teşekkür edilirken, TDT Dönem Başkanlığı bir sonraki zirveye kadar Türkiye Cumhuriyeti tarafından üstlenildi.

Görev süresi dolan Kubanıçbek Ömüraliyev’e teşekkür edilirken, yeni Genel Sekreter Büyükelçi Mirvokhid Azimov’a başarı dilekleri iletildi.

TDT 14. Zirvesi’nin 2027 yılında Özbekistan’da, Gayriresmi Zirve'nin ise yine 2027'de Kırgızistan’da yapılması kararlaştırıldı. Özbekistan'ın teklifiyle 2027 yılı TDT genelinde "Doğa Koruma Yılı" ilan edildi.

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